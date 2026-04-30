រុស្ស៊ីអំពាវនាវឱ្យកសាងពិភពលោកគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងសារទៅកាន់សន្និសីទត្រួតពិនិត្យសន្ធិសញ្ញាមិនរីកសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ (NPT) លើកទី ១១ លោកប្រធានាធិបតី ពូទីន បានថ្លែងថា៖ «យើងជឿជាក់ថា នៅក្នុងបរិបទនៃស្ថានភាពអន្តរជាតិដ៏ស្មុគស្មាញនាបច្ចុប្បន្ន ត្រូវការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុភាគីបន្ថែមទៀត ដើម្បីជួយសម្រួលដល់វឌ្ឍនភាពលើមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការកសាងពិភពលោកមួយដោយគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ ខណៈពេលដែលប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវគោលការណ៍មិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ភាគីណាមួយឡើយ»។
លើសពីនេះ មេដឹកនាំរុស្ស៊ីបានអះអាងថា ប្រទេសដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្រោមសន្ធិសញ្ញានេះ មានសិទ្ធិទទួលបានថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីគោលដៅសន្តិភាព ដោយគ្មានការរឹតត្បិតហួសហេតុ។ ក្នុងនាមជាប្រទេសឈានមុខគេផ្នែកថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ រុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យនេះ ជាមួយភាគីចូលរួម NPT ដែលមានការយកចិត្តទូកដាក់។
សន្និសីទត្រួតពិនិត្យសន្ធិសញ្ញា NPT លើកទី ១១ បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេលបួនសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា មានការចូលរួមពីប្រតិភូចំនួន ១៩១ តំណាងបណ្តាប្រទេសជាសមាជិក NPT អង្គការអន្តរជាតិ និងតំបន់ អង្គការនិងចលនាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ៕