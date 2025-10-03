Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បំផុស​ចលនាជួយឧបត្ថម្ភជន​រងគ្រោះដោយព្យុះ Bualoi

ក្នុងពិធីបំផុសចលនាជួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដោយព្យុះទីហ្វុង Bualoi នារសៀលថ្ងៃទី២ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក Do Van Chien បានអានសារអំពាវនាវរបស់អង្គប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ចលនាឲ្យមានការជួយឧបត្ថម្ភជនរួមជាតិដើម្បីជំនះលើផលវិបាក់ដោយព្យុះទីហ្វុង Bualoi។

ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លោក Do Van Chien ទទួលការឧបត្ថម្ភ ដល់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយព្យុះលេខ ១០។ រូបថត៖ Ha Nam/VOV


យោងតាមគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ផលវិបាកនៃព្យុះនិងទឹកជំនន់មានចំនួនច្រើន គ្រួសារនិងបុគ្គលជាច្រើនត្រូវការជួយគាំទ្រនិងជំនួយ។ បក្សនិងរដ្ឋបាននិងកំពុងអនុវត្តដំណោះស្រាយ និងធនធានដើម្បីស្តារឡើងវិញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សារផលិតកម្មឡើងវិញ និងធានាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ដោយលើកកម្ពស់ប្រពៃណីសាមគ្គីភាពជាតិ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេស អាណិកជនវៀតណាម ស្ថាប័ន អង្គភាពអាជីវកម្ម សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ជនបរទេសដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅវៀតណាម ឲ្យចែករំលែក និងផ្តល់ការឧបត្ថម្ភខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈ រួមជាមួយបក្សនិងរដ្ឋ ឧបត្ថម្ភប្រជាជនឲ្យជំនះលើផលវិបាក់នៃព្យុះ Bualoi ស្តារផលិតកម្មឡើងវិញ និងស្ថេរភាពជិវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។

នៅក្នុងពិធីបំផុសនោះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមបានទទួលថវិកាជាង ៦៧៣ ពាន់លានដុង (ប្រហែល ២៥,៥ លានដុល្លារអាមេរិក) ពីស្ថាប័ន អង្គភាព អង្គការ និងបុគ្គល។

បន្ទាប់ពីពិធី គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនឹងទទួលការឧបត្ថម្ភនៅទីស្នាក់ការគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លេខ៤៦ ផ្លូវ Trang Thi សង្កាត់ Hoan Kiem ទីក្រុងហាណូយ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

វៀតណាមត្រូវដើរលឿនជាងមុន កាន់តែប្ដូរផ្ដាច់ និងក្លាហានជាងមុន និងមានវិធី ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ តាមនោះបង្រួមគម្លាតជាមួយពិភពលោក។
