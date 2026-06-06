ព័ត៌មាន
រក្សាតួនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រដែលពោរពេញដោយការប្រែប្រួល
នាឱកាសនេះ ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាន អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស ង្វៀន ម៉ាញ គឿង បានថ្លែងថា នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ២០២៦ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម បានថ្លែងសុន្ទរកថាសំខាន់មួយ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការបង្កើតស្ថាបត្យកម្មតំបន់ដែលបើកចំហ រួមបញ្ចូល ដោយយកអាសស៊ានជាមជ្ឈភាព អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោក តូ ឡឹម ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថា តួនាទីជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ាន ត្រូវបានពង្រឹងតាមរយៈសាមគ្គីភាព ស្វ័យភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ និងសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតរបៀបវារៈរួម។
AFF ២០២៦ គឺជាការបន្ត និងការធ្វើឱ្យជាក់ស្តែងនៃស្មារតីនោះ នៅកម្រិតកិច្ចសន្ទនាតំបន់។ វេទិកានេះគឺជាកន្លែងដែលអាស៊ាន និងដៃគូរបស់ខ្លួនពិភាក្សាអំពីវិធីរក្សាជំហររបស់ប្លុកនៅក្នុងបរិយាកាសយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ប្រែប្រួល ដោយធានាថា គំនិតផ្តួចផ្តើម និងយន្តការថ្មីទាំងអស់បំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក និងមិនធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់តួនាទីមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន។
ការដែលវៀតណាមផ្តើមគំនិតនិងស្វិតស្វាញរៀបចំវេទិការមួយដូចជា AFF រួមជាមួយនឹងការចូលរួមដោយម្ចាស់ការ និងមានទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងយន្តការក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីស្មារតីជាសមាជិកសកម្ម និងមានទំនួលខុសត្រូវ។ នេះក៏ជារបៀបដែលវៀតណាមចូលរួមចំណែកជាក់ស្តែងដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍរួមក្នុងតំបន់ផងដែរ៕