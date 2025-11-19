Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

មូលដ្ឋានត្រូវតែបង្ហើយរួចជាស្រេចប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការនេសាទ

នេះជាការបញ្ជាក់របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រឹន ហុងហា អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិទទួលបន្ទុកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២២ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានតភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយខេត្ត និងទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រចំនួន ២១។
  ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ត្រឹន ហុងហា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី២២ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU។ រូបថត៖ Minh Khoi/VOV  
  ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ត្រឹន ហុងហា បានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់ក្នុងការសុក្រឹត្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនេសាទ ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យមាន "ទូកតែមួយមានឧបករណ៍ VMS ច្រើន"។ រូបថត៖ Minh Khoi/VOV  
  កិច្ចប្រជុំត្រូវបានតភ្ជាប់តាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយខេត្ត និងទីក្រុងចំនួន ២១ នៅឆ្នេរសមុទ្រ។ រូបថត៖ Minh Khoi /VOV  

អញ្ជើញសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ត្រឹន ហុងហា បានស្នើឱ្យការកសាងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេសាទជាតិ ត្រូវតែធ្វើសមកាលកម្ម ដោយចាត់តាំងឱ្យ Viettel និង VNPT ដាក់ពង្រាយការកសាងដោយឯកភាពគ្នានូវប្រព័ន្ធទិន្នន័យ។ ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានបានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពបច្ចេកទេស ដើម្បីរចនាស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ រួមបញ្ចូលទិន្នន័យ និងធានាថា ស្ថាប័ននីមួយៗ ចាប់ពីសាខាត្រួតពិនិត្យនេសាទ កម្លាំងការពារព្រំដែន រហូតដល់ប្រជាជន អាចចូលមើល និងប្រើប្រាស់យ៉ាងងាយស្រួល។ ចំពោះមូលដ្ឋាន លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវការចុះបញ្ជី និងការដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរនៅលើនាវានីមួយៗ។ មូលដ្ឋានត្រូវរាយការណ៍ជាក់ស្តែង អំពីអត្រានៃនាវាចូល និងចាកចេញពីកំពង់ផែដោយមិនបានចុះបញ្ជី; សម្របសម្រួលជាមួយកងកម្លាំងការពារព្រំដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងនាវានេសាទ កំណត់បញ្ជីកំពង់ផែដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ណែនាំកំពង់ផែឯកជនឱ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការគ្រប់គ្រង ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការនីតិវិធី។

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលនេសាទ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកនេសាទវៀតណាមក្នុងនាសាទស្របច្បាប់ និងស្ថិរភាព៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

