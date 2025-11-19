ព័ត៌មាន
មូលដ្ឋានត្រូវតែបង្ហើយរួចជាស្រេចប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការនេសាទ
អញ្ជើញសន្និដ្ឋានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ត្រឹន ហុងហា បានស្នើឱ្យការកសាងប្រព័ន្ធទិន្នន័យនេសាទជាតិ ត្រូវតែធ្វើសមកាលកម្ម ដោយចាត់តាំងឱ្យ Viettel និង VNPT ដាក់ពង្រាយការកសាងដោយឯកភាពគ្នានូវប្រព័ន្ធទិន្នន័យ។ ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានបានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គភាពបច្ចេកទេស ដើម្បីរចនាស្ថាបត្យកម្មប្រព័ន្ធ រួមបញ្ចូលទិន្នន័យ និងធានាថា ស្ថាប័ននីមួយៗ ចាប់ពីសាខាត្រួតពិនិត្យនេសាទ កម្លាំងការពារព្រំដែន រហូតដល់ប្រជាជន អាចចូលមើល និងប្រើប្រាស់យ៉ាងងាយស្រួល។ ចំពោះមូលដ្ឋាន លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវការចុះបញ្ជី និងការដំឡើងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរនៅលើនាវានីមួយៗ។ មូលដ្ឋានត្រូវរាយការណ៍ជាក់ស្តែង អំពីអត្រានៃនាវាចូល និងចាកចេញពីកំពង់ផែដោយមិនបានចុះបញ្ជី; សម្របសម្រួលជាមួយកងកម្លាំងការពារព្រំដែនក្នុងការគ្រប់គ្រងនាវានេសាទ កំណត់បញ្ជីកំពង់ផែដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ណែនាំកំពង់ផែឯកជនឱ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការគ្រប់គ្រង ឆ្ពោះទៅរកការធ្វើស្វ័យប្រវត្តិកម្មដំណើរការនីតិវិធី។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសក្តានុពលនេសាទ ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អ្នកនេសាទវៀតណាមក្នុងនាសាទស្របច្បាប់ និងស្ថិរភាព៕