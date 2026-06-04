ព័ត៌មាន
មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃសហជីពពលកម្មវៀតណាម៖ ពិភាក្សាលើគោលនយោបាយជាច្រើនសម្រាប់កម្មករ
ប្រតិភូជាច្រើនបានចាត់ទុកថា ការទប់ស្កាត់វិវាទពលករតាំងពីមុននិងពីចម្ងាយ គឺជាដំណោះស្រាយស្នូលសម្រាប់ការកសាងទំនាក់ទំនងពលកម្មប្រកបដោយសុខដុមរមនា ស្ថិរភាព និងរីកចម្រើន។ ការថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងបរិបទថ្មី និងដំណោះស្រាយ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការចូលរួមរបស់សហជីពក្នុងការកសាងគោលនយោបាយ និងច្បាប់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃស្ថានភាពថ្មី។
ប្រតិភូបានស្នើឱ្យចេញផ្សាយកម្មវិធីសកម្មភាព និងក្រុមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់វាយតម្លៃការអនុវត្តសារាចរណ៍លេខ ៥៨-CT/TW (ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស) សំដៅ "បង្កើនការដឹកនាំរបស់បក្សលើការងារឃោសនា អប់រំនយោបាយ មនោគមវិជ្ជា និងច្បាប់សម្រាប់កម្មករនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មី"។
នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន អង្គការសហជីពបន្តរួមដំណើរជាមួយសហគ្រាស និងកម្មករ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស កសាងកម្លាំងពលកម្មមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ និងបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍នៃយុគសម័យថ្មី៕