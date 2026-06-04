Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃសហជីពពលកម្មវៀតណាម៖ ពិភាក្សាលើ​គោលនយោបាយជាច្រើនសម្រាប់កម្មករ

នៅរសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ នៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃសហជីពពលកម្ម​វៀតណាម ប្រតិភូបានពិភាក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌលចំនួនប្រាំអំពីគោលនយោបាយដើម្បីថែទាំង ការពារសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់កម្មករ អភិវឌ្ឍ​សមាជិក បង្កើតសហជីពថ្នាក់​មូលដ្ឋាន និងកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសហជីព​យ៉ាងទូលំទូលាយ...។

មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃសហជីពពលកម្មវៀតណាម៖ ពិភាក្សាលើគោលនយោបាយជាច្រើនសម្រាប់កម្មករ។​ រូបថត៖ Bích Ngọc/VOV1

ប្រតិភូជាច្រើនបានចាត់ទុកថា ការទប់ស្កាត់វិវាទពលករតាំងពីមុននិងពីចម្ងាយ គឺជាដំណោះស្រាយស្នូលសម្រាប់ការកសាងទំនាក់ទំនង​ពលកម្មប្រកប​ដោយសុខដុមរមនា ស្ថិរភាព និងរីកចម្រើន។ ការថែទាំយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់កម្មករនៅក្នុងបរិបទថ្មី និងដំណោះស្រាយ ដើម្បី​លើក​កម្ពស់គុណភាពនៃការចូលរួមរបស់សហជីព​ក្នុងការកសាងគោលនយោបាយ និងច្បាប់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការនៃស្ថានភាពថ្មី។

ប្រតិភូបានស្នើឱ្យចេញផ្សាយ​កម្មវិធីសកម្មភាព និងក្រុម​លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់​វាយតម្លៃការអនុវត្តសារាចរណ៍លេខ ៥៨-CT/TW (ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦ របស់គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមប​ក្ស) សំដៅ "បង្កើនការដឹកនាំរបស់បក្សលើការងារ​ឃោសនា អប់រំនយោបាយ មនោគមវិជ្ជា និងច្បាប់សម្រាប់កម្មករនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មី"។

នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ន អង្គការ​សហជីពបន្ត​រួម​ដំណើរជាមួយ​សហគ្រាស និងកម្មករ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស កសាងកម្លាំងពលកម្មមាន​ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ និងបំពេញតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍នៃយុគសម័យថ្មី៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​បំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​បំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នឹងអញ្ជើញ​បំពេញទស្សនកិច្ច​ជា​ផ្លូវការនៅវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ាន
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top