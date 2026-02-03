Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ភាពតានតឹងអាមេរិក-អ៊ីរ៉ង់បន្ថយ​កម្តៅ៖ ភាគីទាំងពីរត្រៀមលក្ខណៈចរចា

បន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតយ៉ាងស្វិតស្វាញរបស់ទួរគី និងភាគីមួយចំនួន ភាពតានតឹងយោធារវាងអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្តើមបន្ថយកម្តៅ ជាជំហានដំបូង។

តាមនោះ អ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចចិត្តលុបចោលការធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz ខណៈពេលដែលអាមេរិកបានដកនាវាពិឃាតផ្ទុកមីស៊ីលមួយគ្រឿង ចេញពីកំពង់ផែ Eilat របស់អ៊ីស្រាអែល។ ភាគីទាំងពីរក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថា កំពុងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឈានចូលដំណាក់កាលចរចាថ្មីមួយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ។

ទាំងអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់ បានជូនដំណឹងដល់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការចរចាឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់ភាពតានតឹង។ មន្ត្រីនៃប្រទេសទួរគី អេស៊ីប និងកាតា បច្ចុប្បន្ន កំពុងប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំជំនួបរវាងបេសកជនពិសេសអាមេរិក លោក Steve Witkoff និងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ ក្នុង សប្តាហ៍នេះ។ ទីតាំងជំនួបទំនងជាស្ថិតនៅទីក្រុង Ankara នៃប្រទេសទួរគី។

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកវិភាគក្នុងតំបន់បានវាយតម្លៃថា ភាពតានតឹងរវាងអាមេរិក និងអ៊ីរ៉ង់បានថយចុះជាជំហានដំបូង ហើយហានិភ័យនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធត្រូវបានរុញច្រានជាបណ្តោះអាសន្ន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ នៅពេលដែលអាមេរិកបន្តរក្សាសម្ពាធយោធាយ៉ាងខ្លាំងលើអ៊ីរ៉ង់។ អាមេរិកនៅតែដាក់ពង្រាយកម្លាំងទ័ពជើងទឹកយ៉ាងធំនៅមជ្ឈិមបូព៌ា ដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីចូលអន្តរាគមន៍យោធានៅអ៊ីរ៉ង់តាមបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ អញ្ជើញចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៩៦ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

ថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ អញ្ជើញចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកប្រធានហូជីមិញ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៩៦ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី ៩៦ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀត ណាម )៣ កុម្ភៈ ១៩៣០-៣ កុម្ភៈ ២០២៦) នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣ ខែកុម្ភៈ គណៈប្រតិភូបនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស រដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល និងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កា និងអញ្ជើញចូលប្រាង្គ តំកលសព គោរពវិញ្ញាណក្ខ័ន្ធលោកប្រធាន ហូជីមិញ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top