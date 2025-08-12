Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-កូរ៉េខាងត្បូង នឹងអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែជាក់ស្ដែង ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១១ សីហា នៅទីក្រុងសេអ៊ូល បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ច យ៉ាងឱឡារិកជូនចំពោះអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម ក្នុងដំណើរ បំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកូរ៉េខាងត្បូង ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Lee Jae Myung និងអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារដើម្បី ស្វែងរកដំណោះស្រាយសំខាន់ៗ សំដៅបន្តរក្សានិងអភិវឌ្ឍន៍ថែមទៀតនូវទំនាក់ទំនង ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - កូរ៉េខាងត្បូងនាពេលខាងមុខ។

អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមលោក តូ ឡឹម និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Lee Jae Myung។ (រូបថត៖ VNA)

ថ្លែងក្នុងជំនួបពិភាក្សា លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានអះអាងថា៖ “ខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយ ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រ ចំពោះឯកឧត្តមប្រធានាធិបតី ដែលបានផ្តល់អាទិភាពពិសេសដោយបានអញ្ជើញរូបខ្ញុំ ជាភ្ញៀវដំបូងគេរបស់រដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង បន្ទាប់ពីមានរដ្ឋាភិបាលថ្មី ដែលបង្ហាញពីការគោរព និង អាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់កូរ៉េខាងត្បូង និងឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីផ្ទាល់ចំពោះទំនាក់ ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្ញុំសូមអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតចំពោះ ឯកឧត្ត ដែលត្រូវបានគេទុកចិត្តបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានា
ធិបតីទី ២១ នៃសាធា រណរដ្ឋកូរ៉េ។ ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ជាមួយនឹងកិត្យានុភាព ឫទ្ធានុភាព និងចក្ខុ វិស័យយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីនឹងដឹកនាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ដើម្បី បន្តបង្កើតឡើងអព្ភូតហេតុថ្មីនៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់”។
រីឯខ្លួនវិញ ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង លោក Lee Jae Myung បានសង្កត់ធ្ងន់ម្តង ទៀតថា វៀតណាមជាដៃគូដ៏សែនសំខាន់សម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូង មិនត្រឹមតែលើវិស័យ ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងផ្នែកសន្តិសុខជាតិទៀតផង។ បច្ចុប្បន្ននេះ វៀតណាមកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយនាពេល ខាងមុខ វៀតណាមនឹងក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់។
ទិដ្ឋភាពនៃជំនួបពិភាក្សាការងារ។ (រូបថត៖ VNA)
ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងកម្រិតបក្ស រដ្ឋ រដ្ឋា ភិបាល និងរដ្ឋសភា ដើម្បីតម្រង់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រ និងបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនយោបាយ អំណោយផល ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យ; ជំរុញខ្លាំងកិច្ចសហប្រតិ បត្តិការជាក់ស្តែងលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាការទូត ការពារជាតិ និងសន្តិសុខ; សម្រប សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រពៃណី ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេក វិទ្យាខ្ពស់ និងគ្រឿងញៀន។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបន្តពង្រីកទំហំវិនិយោគ ដោយ ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ដោយផ្តល់ អាទិភាពដល់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបច្ចេក វិទ្យាខ្ពស់ semiconductor បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ថាមពលកកើតឡើងវិញ ទីក្រុងឆ្លាតវៃ ការ កសាងបណ្ដុំផលិតកម្មឧស្សាហកម្មឯកទេសតាមខ្សែសង្វាក់តម្លៃ; បន្តសម្រួល ដល់ពាណិជ្ជកម្ម បើកទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក តាមនោះរួមចំណែក ដល់ការសម្រេចគោលដៅបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ ១៥០ ពាន់លាន ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣០; ផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ ដូចជា ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាយុទ្ធសាស្ត្រ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ថាមពល ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុ។ ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានសម្តែងនូវជំនឿជាក់ថា ទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - កូរ៉េខាងត្បូងនឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងជាក់ស្ដែង ប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព និរន្តរភាព និងយូរអង្វែង ដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៃ ប្រទេសទាំងពីរ រួមចំណែករក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

APEC អំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិសុខស្បៀង​អាហារ​ជា​សកលសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយចីរភាព

APEC អំពាវនាវឱ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសន្តិសុខស្បៀង​អាហារ​ជា​សកលសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយចីរភាព

បណ្តាប្រទេសសមាជិកវេទិកាសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែសីហា បានអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយ ដោយអំពាវនាវឱ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងពង្រឹងសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់ដើម្បីវិបុលភាពរួម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top