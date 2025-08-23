ព័ត៌មាន
ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះមហាក្សត្រីប៊ូតាន បញ្ចប់ព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាម
នាព្រឹកថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ព្រះមហាក្សត្រប៊ូតាន Jigme Khesar Namgyel Wangchuck និងម្ចាស់ក្សត្រី Jetsun Pema Wangchuck បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ បញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក លឿង គឿងនិងភរិយា។ ក្នុងព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានទទួលជួបព្រះមហាក្សត្រប៊ូតាន Jigme Khesar Namgyel Wangchuck។ ប្រធានរដ្ឋ លោកលឿង គឿង បានស្វាគមន៍ និងជួបពិភាក្សាការងារ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ មិញ ជិញ និងប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹនថាញ់ មិន ក៏បានអញ្ជើញទទួលជួបព្រះអង្គផងដែរ។ ក្នុងជំនួបទាំងនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ លើកដំបូងរវាងប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត ដោយជឿជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រ និងព្រះមហាក្សត្រី អមដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៃប្រទេសប៊ូតាន គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ បង្កើតឱកាសឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនូវទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីរវាងវៀតណាម និងប៊ូតាន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕