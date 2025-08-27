ព័ត៌មាន
ព្យុះទីហ្វុង Kajiki បណ្តាលឲ្យមនុស្ស៣នាក់ស្លាប់ និងរបួស១០នាក់
គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ព្រឹកនេះ (ថ្ងៃទី ២៦ ខែសីហា) ខ្យល់ព្យុះ និងទឹកជំនន់នៃព្យុះទីហ្វុង Kajiki បណ្តាលឲ្យមនុស្ស ៣ នាក់ស្លាប់ និងរបួស ១០ នាក់។ ទឹកជំនន់ក៏បានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលិតកម្មកសិកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តភាគខាងជើង និងភាគកណ្តាលខាងជើង។ អាស្រ័យហេតុនេះ ផ្ទះជាង ៦.៨០០ ខ្នងបានប៉ើងដំបូល ឬខូចខាត; ស្រូវជិត ២៩.០០០ ហិកតាត្រូវបានជន់លិច; ដំណាំជាង ២.២០០ហិកតា និងដើមឈើជិត ១៨.០០០ ដើមត្រូវបានបំផ្លាញ។ បច្ចុប្បន្នមានការរអិលបាក់ដីចំនួន ៦ នៅលើផ្លូវចរាចរណ៍ជនបទដែលប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងខេត្ត Thanh Hoa និង Quang Tri ។
កាលពីយប់មិញ ក្នុងសារទូរលេខទីបី ស្តីពីការជំនះលើផលវិបាក និងឆ្លើយតបនឹងព្យុះ Kajiki នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Pham Minh Chinh បានស្នើឱ្យរដ្ឋមន្ត្រី និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Thanh Hoa - Quang Tri ផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងក្នុងតំបន់នីមួយៗ ដើម្បីសម្រេចចិត្ត និងមានផែនការគាំទ្រប្រជាជននៅតំបន់ជម្លៀសឱ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅកាន់តំបន់ដែលត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាព។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក៏បានស្នើដល់ក្រសួងការពារប្រទេស ក្រសួងនគរបាល ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ដឹកនាំយោធភូមិភាគទី៤ និងអង្គភាពដែលឈរជើងនៅតំបន់នោះ ត្រូវដាក់ពង្រាយកម្លាំង មធ្យោបាយ និងសម្ភារៈចាំបាច់នានា ត្រៀមជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ទប់ទល់ និងជំនះលើផលវិបាកដោយខ្យល់ព្យុះ និងទឹកជំនន់៕