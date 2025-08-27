ព័ត៌មាន
ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រទេសវៀតណាមស្រឡាញ់សន្តិភាពប្រកបដោយក្តីមេត្តាករុណា
គណៈប្រតិភូបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តចាំបាច់ដល់ទណ្ឌិត និងមន្ត្រីពន្ធនាគារតាមមូលដ្ឋាន តាមរយៈការចុះពិនិត្យផ្ទាល់ ពិគ្រោះសុខភាព និងចែកថ្នាំដល់ទណ្ឌិតជាច្រើននាក់។ ជាមួយគ្នានោះ ក្រុមបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលក្ខខណ្ឌនៃបរិក្ខារពេទ្យនៅពន្ធនាគារ ធ្វើការណែនាំអំពីការកែលម្អអនាម័យ អាហារូបត្ថម្ភ និងការការពារជំងឺ...។ សកម្មភាពទាំងនេះទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីបេសកកម្ម UNMISS និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ វីរៈសេនីយត្រី Phichayathida ទទួលបន្ទុក CIMIC (កិច្ចការស៊ីវិល-យោធា) នៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង បានសម្តែងថា៖ “ថ្ងៃនេះអ្នកបានធ្វើកិច្ចការសប្បុរសធម៌សម្រាប់ពន្ធនាគារក្នុងរដ្ឋ Bentiu។ យើងខ្ញុំសូមកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់មិត្តវៀតណាម ក៏ដូចជាអ្វីៗ ដែលអ្នកបានធ្វើចំពោះយើង។ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ”។
សកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តរបស់មន្ទីរពេទ្យវាលកម្រិត ២ លេខ ៦ មិនត្រឹមតែជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីស្មារតីទទួលខុសត្រូវ វិជ្ជាជីវៈ និងមនុស្សធម៌របស់កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកពង្រឹងទំនាក់ទំនងការសម្របសម្រួលជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៃសន្តិភាព មិត្តភាពវៀតណាម ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីរួមចំណែកដល់ផលប្រយោជន៍រួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ៕