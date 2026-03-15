ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញផ្ញើរសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស
បន្ទាប់ពីបានបោះឆ្នោត និងអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋមក លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស៖ “ទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស។ ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ លើកនេះ គឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀត ដែលគូសសញ្ញាសម្គាល់ខួបលើកទី៨០ នៃការបោះឆ្នោតសកលលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម (១៩៤៦-២០២៦) ជ្រើសតាំងរដ្ឋសភានីតិកាលទីមួយ។ ខ្ញុំក៏មានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផង ដែរថា អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនឹងទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងពេញ លេញ បោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវ ដោយជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យ និងគុណធម៌ ដែលសក្តិសមធ្វើជាតំណាងរដ្ឋសភា និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីឱ្យប្រទេសយើងអាចឈានចូលយុគសម័យថ្មីមួយ យុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខ ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតបក្សជាតិលើកទី១៤ ដោយជោគជ័យ”។
ក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ទីក្រុងហូជីមិញបានជ្រើសរើសតំណាងរដ្ឋសភាចំនួន៣៨រូប (ក្នុងចំណោមបេក្ខជនសរុបចំនួន៦៤រូប) ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតទូទាំងប្រទេស។ យោងតាមបញ្ជីឈ្មោះ ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង ៦៤ រូប មាន ២៤ រូបមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណភាពរបស់បេក្ខជន និងការរំពឹងទុករបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង ចំពោះអ្នកដែលនឹងតំណាងឱ្យឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខ។ លើសពីនេះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងហូជីមិញក៏បានជ្រើសរើសតំណាងចំនួន ១២៥ រូបសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ (ក្រុង ឃុំ/សង្កាត់)៕