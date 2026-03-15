ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញផ្ញើរសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនានេះ សម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសរួមទូទាំងប្រទេស ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតជាតិ បានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ ១៤ ឃុំហុកមុន ទីក្រុងហូជីមិញ។

ប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អនុវត្តន៍សិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ១៤ ឃុំហុកមុន ទីក្រុងហូជីមិញ (រូបថត៖ VNA)

បន្ទាប់ពីបានបោះឆ្នោត និងអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋមក លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ប្រធានរដ្ឋសភា បានផ្ញើសារទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស៖  “ទៅបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស។ ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ លើកនេះ គឺកាន់តែមានសារៈសំខាន់ថែមទៀត ដែលគូសសញ្ញាសម្គាល់ខួបលើកទី៨០ នៃការបោះឆ្នោតសកលលើកដំបូងរបស់រដ្ឋសភាវៀតណាម (១៩៤៦-២០២៦) ជ្រើសតាំងរដ្ឋសភានីតិកាលទីមួយ។ ខ្ញុំក៏មានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងផង ដែរថា អ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនឹងទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងពេញ លេញ បោះឆ្នោតបានត្រឹមត្រូវ   ដោយជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យ និងគុណធម៌ ដែលសក្តិសមធ្វើជាតំណាងរដ្ឋសភា និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ដើម្បីឱ្យប្រទេសយើងអាចឈានចូលយុគសម័យថ្មីមួយ យុគសម័យស្ទុះឈានទៅមុខ ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតបក្សជាតិលើកទី១៤ ដោយជោគជ័យ”។

ប្រធានរដ្ឋសភា និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ១៤ សាលាមធ្យមសិក្សាដូវ៉ាន់ដេយ ឃុំហុកមុន ក្រុងហូជីមិញ (រូបថត៖ VNA)

 

ក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៦ ទីក្រុងហូជីមិញបានជ្រើសរើសតំណាងរដ្ឋសភាចំនួន៣៨រូប (ក្នុងចំណោមបេក្ខជនសរុបចំនួន៦៤រូប) ដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតទូទាំងប្រទេស។ យោងតាមបញ្ជីឈ្មោះ ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង ៦៤ រូប មាន ២៤ រូបមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណភាពរបស់បេក្ខជន និងការរំពឹងទុករបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង ចំពោះអ្នកដែលនឹងតំណាងឱ្យឆន្ទៈ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននៅក្នុងអាណត្តិខាងមុខ។ លើសពីនេះ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងហូជីមិញក៏បានជ្រើសរើសតំណាងចំនួន ១២៥ រូបសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ (ក្រុង ឃុំ/សង្កាត់)៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

យោងតាមព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គិតត្រឹមម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ មានចំនួនជាង ៧១,៣ លាននាក់ (អត្រាជាង ៩៣%)។
