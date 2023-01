ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Vuong Dinh Hue ប្រគល់អំណោយបុណ្យតេតជូនគ្រួសារគោលនយោបាយ គ្រួសារក្រីក្រ និងជនជាតិភាគតិចនៅខេត្ត An Giang

ប្រធានរដ្ឋសភា លោក Vuong Dinh Hue ជូនអំណោយបុណ្យតេតដល់គ្រួសារគោលនយោបាយ គ្រួសារក្រីក្រ ជនជាតិភាគតិច និងពលករមានស្ថានភាពលំបាកនៅខេត្ត An Giang។ (រូបថត៖ Duy Linh)

នៅទីនេះ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Vuong Dinh Hue បានស្នើឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ ថែទាំបុណ្យតេតសម្រាប់ប្រជាជន “មិនឱ្យនរណាម្នាក់គ្មានបុណ្យតេត មិនទុកឱ្យនរណាម្នាក់ត្រូវបោះបង់ចោលនៅពីក្រោយ តាមប្រពៃណីស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក ស្លឹកឈើល្អការពារស្លឹកឈើរហែករបស់ប្រជាជាតិ”។ ឈានចូលឆ្នាំ ២០២៣ ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Vuong Dinh Hue បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងប្រជាជនខេត្ត An Giang បន្តរក្សាការអភិវឌ្ឍលើវិស័យកសិកម្ម កសិករ និងជនបទ ដែលក្នុងនោះត្រូវបន្តផ្តោតសំខាន់លើការអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិចំនួន ៣ រួមមានការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព កសាងជនបទថ្មី អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចនិងតំបន់ព្រៃភ្នំ។ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ជាពិសេសពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែន បង្កើតការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជន; អនុវត្តកិច្ចការជនជាតិ សាសនា ឲ្យបានល្អ ខិតខំប្រឹងប្រែងនាំខេត្ត An Giang ក្លាយជាខេត្តដ៏ល្អប្រសើរ នៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long។ មុននោះ នាព្រឹកថ្ងៃដដែល ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Vuong Dinh Hue បានអញ្ជើញទៅអុជធូបនៅមណ្ឌលអនុស្សាវរីយ៍លោកប្រធាន Ton Duc Thang នៅឃុំ My Hoa Hung ទីក្រុង Long Xuyen ផងដែរ៕