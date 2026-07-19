ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន តបស្នងសង់គុណជនមានគុណូបការៈនៅទីក្រុងហូជីមិញ
អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនោះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអះអាងថា បក្ស និងរដ្ឋចាត់ទុកការងារថែទាំយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនឈឺ និងក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពលី ជាអាទិភាពនយោបាយដ៏សំខាន់ ដោយបង្ហាញពីសីលធម៌ “ផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពដើម”។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើថា នាពេលខាងមុខ ទីក្រុងហូជីមិញ គួរតែបន្តផ្តល់ការពិនិត្យ និងព្យាបាលសម្រាប់យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនឈឺ និងក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពលី។ ជាមួយគ្នានេះ ឧបត្ថម្ភឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ដូចជារទេះរុញនិងឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់; បន្តពិនិត្យ និងទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមានគុណូបការៈ និងយុទ្ធជនពិការ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់បក្ស និងរដ្ឋ; ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។
នៅព្រឹកនេះផងដែរ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញអុជធូបនៅទីឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីឡុងឌៀន ក្នុងសង្កាត់ដិតដ; ឧទ្យាន វិមាន និងផ្ទះរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីវ៉ូធីសៅ ក្នុងឃុំដិតដ ក្រុងហូជីមិញ; ហើយបានទៅសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់អំណោយដល់យុទ្ធជនពលីវៀតណាមក្នុងសង្កាត់តាមឡុង ក្រុងហូជីមិញ។
យោងតាមស្ថិតិ បច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងមូលមានមនុស្សជាង ៩,២ លាននាក់ដែលដែលមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍ រួមទាំងយុទ្ធជនពលីជាង ១,២ លាននាក់ អ្នកម្តាយវីរៈភាពចំនួន ១៤០,០០០ នាក់ និងយុទ្ធជនពលីពិការ និងយុទ្ធជនឈឺជាង ៦០០,០០០ នាក់៕