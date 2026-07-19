Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន តបស្នងសង់គុណជនមានគុណូបការៈនៅទីក្រុងហូជីមិញ

ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ប្រធានរដ្ឋសភាលោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់អំណោយដល់យុទ្ធជនពិការនិងយុទ្ធជនឈឺ នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាយុទ្ធជនពិការ និងជនមានគុណូបការៈឡុង ដិត ក្នុងឃុំឡុងហៃ ទីក្រុងហូជីមិញ។
ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន ជាមួយគណៈប្រតិភូ និងយុទ្ធជនពិការ នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាយុទ្ធជនពិការ និងអ្នកមានគុណូបការៈ ឡុង ដិតក្នុងភូមិហៃសើន ឃុំឡុងហៃ ទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថត៖ VNA

អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនោះ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអះអាងថា បក្ស និងរដ្ឋចាត់ទុកការងារថែទាំយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនឈឺ និងក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពលី ជាអាទិភាពនយោបាយដ៏សំខាន់ ដោយបង្ហាញពីសីលធម៌ “ផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពដើម”។ លោកប្រធានរដ្ឋសភាបានស្នើថា នាពេលខាងមុខ ទីក្រុងហូជីមិញ គួរតែបន្តផ្តល់ការពិនិត្យ និងព្យាបាលសម្រាប់យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនឈឺ និងក្រុមគ្រួសារយុទ្ធជនពលី។ ជាមួយគ្នានេះ ឧបត្ថម្ភឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ ដូចជារទេះរុញនិងឧបករណ៍ជំនួយការស្តាប់; បន្តពិនិត្យ និងទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកដែលមានគុណូបការៈ និងយុទ្ធជនពិការ ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់បក្ស និងរដ្ឋ; ជំរុញការស្វែងរក ការប្រមូល និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។

នៅព្រឹកនេះផងដែរ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញអុជធូបនៅទីឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីឡុងឌៀន ក្នុងសង្កាត់ដិតដ; ឧទ្យាន វិមាន និងផ្ទះរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធយុទ្ធជនពលីវ៉ូធីសៅ ក្នុងឃុំដិតដ ក្រុងហូជីមិញ; ហើយបានទៅសួរសុខទុក្ខ និងប្រគល់អំណោយដល់យុទ្ធជនពលីវៀតណាមក្នុងសង្កាត់តាមឡុង ក្រុងហូជីមិញ។

យោងតាមស្ថិតិ បច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងមូលមានមនុស្សជាង ៩,២ លាននាក់ដែលដែលមានគុណូបការៈចំពោះបដិវត្តន៍ រួមទាំងយុទ្ធជនពលីជាង ១,២ លាននាក់ អ្នកម្តាយវីរៈភាពចំនួន ១៤០,០០០ នាក់ និងយុទ្ធជនពលីពិការ និងយុទ្ធជនឈឺជាង ៦០០,០០០ នាក់៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងឈាបនដ្ឋានជាតិទ្រឿងសឺន

គោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងឈាបនដ្ឋានជាតិទ្រឿងសឺន

នារសៀលថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការបក្សនៃរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនិងអង្គការមជ្ឈិម ដឹកនាំដោយលោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម អញ្ជើញទៅអុជធូប ដាក់ផ្កាដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរៈយុទ្ធជនពលីនៅឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលីថ្នាក់ជាតិលើផ្លូវហាយវេលេខ ៩ និងឈាបនដ្ឋានជាតិទ្រឿងសឺននៅខេត្តក្វាងទ្រី ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top