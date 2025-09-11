Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជប់លៀង ថ្នាក់រដ្ឋចំពោះអគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី

កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា នៅវិមានប្រធានរដ្ឋ ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង និងភរិយា បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជប់លៀងយ៉ាងឱឡារិកចំពោះ អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី លោកស្រី Sam Mostyn និងស្វាមី រួមជាមួយនឹងគណៈ ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អូស្ត្រាលីដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ៩ ដល់ថ្ងៃទី ១២ ខែកញ្ញា។

ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជប់លៀងថ្នាក់រដ្ឋចំពោះអគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី។ (រូបថត៖ VNA)
ក្នុងពិធីជប់លៀង លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យរវាងវៀតណាម និងអូស្ត្រាលីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ ត្រចះត្រចង់បំផុត បន្ទាប់ពីជាងកន្លះសតវត្សនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូត។ លោក ជឿជាក់ថា ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម - អូស្ត្រាលីនឹង បន្តអភិវឌ្ឍន៍ឡើងដល់កំពស់ថ្មី នាំមកនូវផលប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងជូនប្រជាជននៃ ប្រទេសទាំងពីរ រួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។
អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាឆ្លើយតប លោកស្រីអគ្គទេសាភិបាល Sam Mostyn បានអះអាងថា សព្វថ្ងៃនេះ ស្ថិរភាព វិបុលភាព និងសន្តិសុខរបស់អូស្ត្រាលី បាន ផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ ហើយវៀតណាមជាប្រទេស នាំមុខគេក្នុងទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។ អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថា ការដែលប្រទេសទាំងពីរលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងការទូតទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង ពីជំនឿទុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងមហិច្ឆតារួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរឆ្ពោះ ទៅរកការសហការគ្នាដើម្បីកសាងអនាគតកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេស (ហាណូយ) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី លោក Le Hoai Trung បានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងទីម័រឡេស្តេ ប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយ មកសម្តែងការគយរសម និងអបអរសាទរក្នុងឱកាសដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី។
