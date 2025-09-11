ព័ត៌មាន
ប្រធានរដ្ឋវៀតណាមលោក លឿង គឿង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីជប់លៀង ថ្នាក់រដ្ឋចំពោះអគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលី
អញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាឆ្លើយតប លោកស្រីអគ្គទេសាភិបាល Sam Mostyn បានអះអាងថា សព្វថ្ងៃនេះ ស្ថិរភាព វិបុលភាព និងសន្តិសុខរបស់អូស្ត្រាលី បាន ផ្សាភ្ជាប់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ ហើយវៀតណាមជាប្រទេស នាំមុខគេក្នុងទំនាក់ទំនងទាំងនេះ។ អគ្គទេសាភិបាលអូស្ត្រាលីបានមានប្រសាសន៍ថា ការដែលប្រទេសទាំងពីរលើកកំពស់ទំនាក់ទំនងការទូតទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៤ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង ពីជំនឿទុកចិត្តជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជ្រាលជ្រៅ និងមហិច្ឆតារួមរបស់ប្រទេសទាំងពីរឆ្ពោះ ទៅរកការសហការគ្នាដើម្បីកសាងអនាគតកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ៕