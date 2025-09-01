ព័ត៌មាន
ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិនមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅវៀតណាម លោក He Wei បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Zhao Leji នៅវៀតណាមលើកនេះ គឺជាឱកាសមួយដើម្បីបក្សនិងរដ្ឋាភិបាលចិន ផ្ញើសារអបអរសាទរចំពោះបក្ស និងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យជាតិ បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ ក៏ដូចជាជំរុញការកសាងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគត ចិន-វៀតណាម ប្រកបដោយអត្ថន័យយុទ្ធសាស្ត្រ។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បានបង្ហាញពីការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងមនោសញ្ជេតនាជិតស្និទ្ធរបស់ចិនចំពោះវៀតណាម; អះអាងសារច្បាស់អំពីការគាំទ្រទៅវិញទៅមក រួមគ្នាតស៊ូលើមាគ៌ាសង្គមនិយម អនុវត្តការយល់ឃើញរួមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបក្សទាំងពីរ និងប្រទេសទាំងពីរ កសាង សហគមន៍ចែករំលែកអនាគតចិន-វៀតណាមប្រកបដោយសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងកម្ពស់ថ្មីមួយ៕