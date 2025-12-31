Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូននាយទាហានចំនួន ៤រូប ទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការពារប្រទេសបានរៀបចំពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានរដ្ឋ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស ដល់នាយទាហានចំនួន៤រូបនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿងថាំង និងនាយទាហានត្រៀមខ្លួនចេញដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ រូបថត៖ qdnd.vn

ការដាក់ពង្រាយលើកនេះ រួមមាននាយទាហានចំនួនបួនរូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ បំពេញតាមស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជំនួសឲ្យយុទ្ធជនកងទ័ពដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងបេសកកម្ម MINUSCA (សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល) និងត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់តំណែងថ្មីនៅការិយាល័យសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងព្រុចសែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក។

ក្នុងពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេច ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿងថាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានស្នើឱ្យនាយទាហានបន្តរក្សាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររបស់កងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម និងកងកម្លាំងមួកខៀវវៀតណាម ដោយរីកសាយភាយរូបភាពប្រទេសជាតិ វប្បធម៌ សម្រស់របស់ប្រជាជន និងកងទ័ពវៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

