ប្រគល់សេចក្តីសម្រេចជូននាយទាហានចំនួន ៤រូប ទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ការដាក់ពង្រាយលើកនេះ រួមមាននាយទាហានចំនួនបួនរូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ បំពេញតាមស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជំនួសឲ្យយុទ្ធជនកងទ័ពដែលកំពុងបម្រើការនៅក្នុងបេសកកម្ម MINUSCA (សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្តាល) និងត្រូវបានដាក់ពង្រាយទៅកាន់តំណែងថ្មីនៅការិយាល័យសន្តិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងព្រុចសែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ិក។
ក្នុងពិធីប្រគល់សេចក្តីសម្រេច ឧត្តមសេនីយ៍ឯក ង្វៀន ទ្រឿងថាំង អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស បានស្នើឱ្យនាយទាហានបន្តរក្សាប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើររបស់កងទ័ពប្រជាជន វៀតណាម និងកងកម្លាំងមួកខៀវវៀតណាម ដោយរីកសាយភាយរូបភាពប្រទេសជាតិ វប្បធម៌ សម្រស់របស់ប្រជាជន និងកងទ័ពវៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ៕