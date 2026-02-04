Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ប៉ូឡូញប្រកាសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃ "សន្និសីទសកល" ស្តីពីការស្ថាបនាឡើងវិញអ៊ុយក្រែន

នាថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញ លោក Donald Tusk បានប្រកាសថា ប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសន្និសីទសកលស្តីពីការស្ថាបនាឡើងវិញអ៊ុយក្រែននៅខែមិថុនានៅទីក្រុង Gdansk ដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងជួយឧបត្ថម្ភអ៊ុយក្រែនក្រោយជម្លោះ។

ថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មាន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Tusk បានឲ្យដឹងថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងមានប្រតិភូរាប់រយនាក់មកពីជុំវិញពិភពលោក រួមទាំងមេដឹកនាំនយោបាយ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ធុរជន និងតំណាងសាជីវកម្មធំៗ។ សន្និសីទនេះនឹងផ្តោតការពិភាក្សាលើការស្ថាបនាឡើងវិញក្រោយជម្លោះ រួមទាំងការវាយតម្លៃការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការរៀបចំផែនការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំខាន់ៗដូចជា ថាមពល ការដឹកជញ្ជូន និងកសិកម្ម ក៏ដូចជាវិធានការដើម្បីការពារសន្តិសុខរយៈពេលវែង។

សេចក្តីប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Donald Tusk អំពី "សន្និសីទសកល" ស្តីពីការស្ថាបនាឡើងវិញអ៊ុយក្រែន ត្រូវបាននាំចេញក្នុងបរិបទដែលមានសញ្ញាវិជ្ជមាននៅក្នុងការចរចាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន។ កិច្ចចរចាជុំទីពីររវាងអ៊ុយក្រែន រុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការបញ្ឈប់ជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានរំពឹងថា នឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះ។ កិច្ចចរចាជុំនេះបន្តមានគោលបំណងស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបាន សម្រាប់ចំពោះជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែន៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងរូបិយវត្ថុរវាងវៀតណាម និងកាហ្សាក់ស្ថាន

ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងរូបិយវត្ថុរវាងវៀតណាម និងកាហ្សាក់ស្ថាន

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាននា ថ្ងៃទី ៣ ខែកុម្ភៈ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ និងគណៈប្រតិភូវៀតណាមបានជួបជាមួយលោក Timur Suleimenov ទេសាភិបាលធនាគារកណ្តាលកាហ្សាក់ស្ថាន។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top