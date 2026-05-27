Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បំផុសខែសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ២០២៦

អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ូ ធីអាញសួន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការវិនិយោគលើកុមារ គឺជាការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។
អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ ធីអាញ់សួន ថ្លែងសុន្ទរកថាក្នុងពិធីនេះ។ រូបថត៖ Truong Giang/VOV-ភាគឦសាន

នា​ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា នៅខេត្តក្វាងនិញ អនុប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោកស្រី ​ វ៉ូ ធីអាញសួន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមូលនិធិ​ការពារកុមារវៀតណាម បានចូលរួម និងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងពិធី​បំផុសខែសកម្មភាពដើម្បីកុមារឆ្នាំ២០២៦ ក្រោមប្រធានបទ "កុមារមានសុភមង្គល សុវត្ថិភាព និងបោះជំហាន​យ៉ាង​រឹងមាំក្នុងយុគសម័យឌីជីថល"។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាល និង​គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្វាងនិញ​សម្របសម្រួល​រៀបចំឡើង​។

ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ អនុប្រធានរដ្ឋ លោកស្រី វ៉ូ ធីអាញសួន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការវិនិយោគលើកុមារ គឺជាការវិនិយោគលើការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ។ លោក​ស្រីអនុប្រធានរដ្ឋ វ៉ូ ធី អាញ សួន បានស្នើថា៖ «មិនអាច​ទុកឱ្យកុមារវៀតណាមចំនួន ២៦ លាននាក់​ចូលទៅក្នុងបរិយាកាសឌីជីថលដោ​យគ្មានការអមដំណើរ ការតម្រង់ទិស និងក្របខ័ណ្ឌការពារសុវត្ថិភាពប្រឆាំងនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន​បាន​ឡើយ​​។ ដូច្នេះហើយ ការបំពាក់ជំនាញឌីជីថល​និងបំណិនជីវិតដល់កុមារនៅក្នុងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិតគឺចាំបាច់ណាស់។ នៅពេល​ខាងមុខ ចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើការអនុវត្តដោយ​សមកាលកម្មនូវ​ដំណោះស្រាយការពារកុមារនៅក្នុងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិត។ វិស័យអប់រំ និងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធត្រូវបង្កើនការអប់រំលើជំនាញឌីជីថល ជំនាញការពារខ្លួន និងការបង្ការហានិភ័យក្នុងបរិយាកាសអ៊ីនធឺណិ​តសម្រាប់កុមារ»​។

មុននោះ លោក​ស្រី​អនុប្រធានរដ្ឋ វ៉ូ ធី អាញសួន និងគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនា ប្រគល់អំណោយនិង​អាហារូបករណ៍ដល់មជ្ឈមណ្ឌល និងកុមារចំនួន ៥៤ នាក់ដែលកំពុង​ត្រូវបានថែទាំនៅមជ្ឈមណ្ឌល​ជំនួយសង្គមខេត្តក្វាងនិញ៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ខេត្តដុងថាបត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគំរូកំណើនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

ខេត្តដុងថាបត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មីគំរូកំណើនដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែឧសភា នៅខេត្តដុងថាប (Dong Thap) នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង (Le Minh Hung) បានជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្តដុងថាប ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងគោលដៅកំណើន "ពីរខ្ទង់"។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top