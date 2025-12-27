ព័ត៌មាន
បើកសម្ពោធស្ពានថ្មី ជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងឡាវ ថៃ និងវៀតណាម
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ លោក Sonexay Siphandone និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោក Anutin
Charnvirakul បានគូសបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃគម្រោងនេះ ដោយអះអាងថា
នេះគឺជាគម្រោងសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលឡាវ និងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃ
ស្របតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។ គម្រោងនេះ
រួមចំណែកដល់ការតភ្ជាប់ឡាវជាមួយច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើត-ខាងលិច
ដោយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលនិងលឿនជាងមុនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន ពាណិជ្ជកម្ម
និងទេសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរ។
ស្ពានមិត្តភាពឡាវ-ថៃលេខ ៥ មានប្រវែង ១៣៥០ ម៉ែត្រ ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ ហើយត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធខ្សែកាបទំនើប ដែលតភ្ជាប់ខេត្ត បួងកាន របស់ថៃ ជាមួយខេត្ត បូលីខាំសៃ របស់ប្រទេសឡាវ។ ស្ពាននេះជួយកាត់បន្ថយចម្ងាយធ្វើដំណើរពីខេត្ត បួងកាន (ភាគឦសានប្រទេសថៃ) ឆ្លងកាត់ខេត្តបូលីខាំសៃ (ភាគកណ្តាលប្រទេសឡាវ) ទៅកាន់ច្រកព្រំដែន Cau Treo (ខេត្ត ហាទីញ វៀតណាម) មកត្រឹមជាង ២០០ គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចម្ងាយជាង ៣៥០ គីឡូម៉ែត្រកាលពីមុន។ ខ្សែផ្លូវនេះបានក្លាយជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញដ៏ខ្លីបំផុត និងងាយស្រួលបំផុតពីខេត្តបួងកាន (ថៃ) ទៅកាន់ខេត្ត ហាទីញ (វៀតណាម) ដែលរួមចំណែកពង្រឹងការតភ្ជាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងជំរុញពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែន៕