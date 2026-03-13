បើកសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលអវកាសវៀតណាម៖ អភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាលំហរអវកាស
នេះគឺជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើប មានទ្រង់ទ្រាយនិងកម្រិតបច្ចេក វិទ្យាក្នុងចំណោមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រាក់កម្ចីឥតសំណង់ (ODA) ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ជាមួយនឹងការវិនិយោគសរុបជាង ៧.០០០ ពាន់ លានដុង (ស្មើនឹង ២៨០ លានដុល្លារអាមេរិក)។
បន្ទាប់មក លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចូលរួមពិធីបើក “វេទិកាចក្ខុវិស័យអវកាសវៀតណាម-ជប៉ុន ឆ្នាំ២០២៦៖ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់យុគសម័យថ្មី”។ អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកថា បាវចនាសម្រាប់សកម្មភាពនាពេលខាងមុខ ត្រូវបានកំណត់ដោយពាក្យចំនួន ២០៖ "ការរុករកអវកាស - ការធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យា - កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងមុតមាំ - ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព - លំហអាកាសសន្តិភាព"។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេស លើការធ្វើអាជីវកម្មសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង វៀតណាមនិងជប៉ុន ក្នុងនោះ សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធសម្រាប់ការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណប LOTUSat-1 នៅចុងឆ្នាំ ២០២៧។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឆ្ពោះទៅរកការកសាងសមត្ថភាពរយៈពេលវែងសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការសង្កេតផែនដី កម្មវិធីទិន្នន័យផ្កាយរណប និងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្កាយរណបតូចៗ៕