ព័ត៌មាន

បើកសម្ពោធឈុតខ្សែភាពយន្តភាគអបអរសាទរខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិ ២ កញ្ញា

ខ្សែភាពយន្តដែលប្រារព្ធខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា ប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ ១៤ ខែសីហា នៅទីក្រុង Dak Lak។

ខ្សែភាពយន្តដែលបានចាក់បញ្ចាំងរួមមាន: ភាពយន្តឯកសារ "ហោះហើរតាមស្លាបទាំងគូសេរីភាព" និង "ដៃគូពិសេស"; ភាពយន្តភាគរឿង។ល។ ខ្សែ ភាពយន្ដទាំងនេះរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្ត្រ ជំរុញឧត្តមគតិបដិវត្តន៍សម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ និងផ្សព្វផ្សាយស្នេហាជាតិក្នុងបុព្វហេតុកសាង និងការពារមាតុភូមិ។

សិល្បករ និងតារាសម្តែងសំណេះសំណាល និងចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធី។ រូបថត៖ VOV

ថ្លែងមតិក្នុងពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្ដនាថ្ងៃទី ១២ សីហា នៅទីក្រុង Dak Lak លោក Do Quoc Viet អនុប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្ត (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍) បានឲ្យដឹងថា៖ “ទាំងនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលបង្កើតឡើងឥទ្ធិពលផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនូវសេចក្តីស្នេហាជាតិ និងស្មារតីសាមគ្គីភាពជាតិ។ ទាំងនោះក៏ជាសារដែលយើងផ្ញើជូនជនរួមជាតិ និងប្រជាជនក្នុងខេត្ត Tay Nguyen ជាពិសេសប្រជាជន Dak Lak។ ថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏មានអត្ថន័យរវាងសិល្បករ និងទស្សនិកជនក្នុងស្រុក ដែលនាំមកនូវទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព”៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ នៃបដិវត្តន៍ខែសីហាប្រកបដោយជោគជ័យ និងទិវាបុណ្យជាតិ ថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញា នារសៀលថ្ងៃទី ២ សីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សារមន្ទីរ​ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាវៀតណាមបានបើកការតាំងពិព័រណ៌ “រក្សាពាក្យស្បថឯករាជ្យ”។
