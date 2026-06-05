ព័ត៌មាន
បើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគវៀតណាម-អ៊ីស្រាអែល
ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ង្វៀន គី សឺន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អ៊ីស្រាអែល កំពុងមានការអភិវឌ្ឍជាវិជ្ជមានលើវិស័យជាច្រើន ជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។ យោងតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត វៀតណាមមានប្រៀបខ្លាំងក្នុងការនាំចេញទំនិញទៅកាន់អ៊ីស្រាអែល ដូចជាទូរស័ព្ទ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច គ្រឿងចក្រ ឧបករណ៍ វាយនភណ្ឌ ស្បែកជើង អាហារសមុទ្រ កាហ្វេ គ្រាប់ស្វាយចន្ទី ម្រេច និងផលិតផលកសិកម្មកែច្នៃ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ អ៊ីស្រាអែលមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនក្នុងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច បច្ចេកវិទ្យាទឹក កសិកម្មឆ្លាតវៃ ការថែទាំសុខភាព នវានុវត្តន៍ និងដំណោះស្រាយឌីជីថល។ ដូច្នេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ង្វៀន គី សឺន បានជំរុញឱ្យអាជីវកម្មនៅណាយ៉ារ៉ែត ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះទីផ្សារវៀត ណាម - ជាសេដ្ឋកិច្ចស្វាហាប់ដែលមានប្រជាជនជាង ១០០ លាននាក់ មានទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ាន និងកំពុងជំរុញយ៉ាងសកម្មនូវការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ កសិកម្មទំនើប ទេសចរណ៍ និងសេវាកម្ម។
នៅខាងអ៊ីស្រាអែល ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មណាយ៉ារ៉ែត លោកអាមើរ សាឡេហ៍ និងអាជីវករដែលចូលរួមផ្សេងទៀត បានសម្តែងចំណាប់អារម្មណ៍លើទីផ្សារវៀត ណាម និងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសក្តានុពលក្នុងពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ទេសចរណ៍ កសិកម្ម បច្ចេកវិទ្យា ថែទាំសុខភាព និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន៕