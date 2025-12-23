ព័ត៌មាន
បើកការតាំងពិព័រណ៍ “បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម - ភាពរស់រវើកពីប្រពៃណីដល់សម័យទំនើប”
ពិព័រណ៍នេះ បានឧទ្ទេសនាមរូបភាព និងវត្ថុតាំងជិត ២០០ ដែលរៀបចំជាប្រធានបទចំនួន៤ រួមមាន៖ តម្លៃពិសេសនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម; ប្រព័ន្ធច្បាប់និងគោលនយោបាយសម្រាប់ការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌; បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាមដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ និងចុះបញ្ជីដោយអង្គការ UNESCO; និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ បច្ចុប្បន្ន វៀតណាមមានកេរ្តិ៍ដំណែលជាតិចំនួនជិត ៣.៧០០ កេរ្តិ៍ដំណែលជាតិពិសេសជិត ១៥០ និងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌និងធម្មជាតិពិភពលោកចំនួន ៩។
ការតាំងពិព័រណ៍ “បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌វៀតណាម - ភាពរស់រវើកពីប្រពៃណីដល់សម័យទំនើប” បានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ ដល់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦៕