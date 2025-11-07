Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បិទសន្និបាតលើកទី ១៤ នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សនីតិកាលទី១៣

នាព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហាណូយ សន្និបាតលើកទី១៤ គណៈកម្មា ធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនិតិកាលទី១៣ (សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី១៤) បានបិទបញ្ចប់ ក្រោយរយៈពេលពីរថ្ងៃធ្វើការ ដោយសម្រេចបានការឯកភាពលើ ខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើន។

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ថ្លែងសុន្ទរកថាបិទសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី១៤។ (រូបថត៖ VNA)
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបិទសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី១៤ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី១៤ បានសម្រេចខ្លឹមសារ និងរបៀបវារៈទាំង ស្រុងដែលបានដាក់ចេញ ដោយមានការឯកភាពគ្នាខ្ពស់ និងគុណភាពល្អ។ ក្រោយ រយៈពេលពីរថ្ងៃធ្វើការគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបានសម្រេចលើខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើន រួមមាន៖ ការឯកភាពគ្នាលើចំនួនកម្មាភិបាលសម្រាប់ការិយាល័យនយោបាយ និងគណៈលេខានីតិកាលទី១៤; ឯកភាពលើបញ្ជីកម្មាភិបាលដែលត្រូវបានឧទ្ទេសនាម ឲ្យចូលរួមការិយាល័យនយោបាយ និង គណៈលេខានីតិកាលទី១៤ ខ្លឹមសារមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់បក្សនិងរដ្ឋ; ឯកភាពលើខ្លឹមសារទាក់ទងនឹង ការត្រៀមរៀបចំមហាសន្និបាតបក្សលើកទី១៤។ លោកអគ្គលេខាបក្សបានបញ្ជាក់ យ៉ាងច្បាស់ថា៖
«ក្នុងបរិបទនៃការលំបាក និងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន ស្ថានភាពក្នុងស្រុក និងអន្តរ ជាតិមានការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងស្មុគស្មាញ បញ្ហាជាច្រើនហួសពីការព្យាករណ៍ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងជំងឺរាតត្បាតកើតមាននៅកន្លែងជាច្រើននោះ ប៉ុន្តែគណៈ កម្មាធិការមជ្ឈិម ការិយាល័យនយោបាយ គណៈលេខា និងសមមិត្តថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល ពិតជាបានក្លាយទៅជាសមូហភាពប្រកបដោយសាមគ្គីភាព ឯកភាព ធ្វើជាគំរូ ឫទ្ធា នុភាព និងភាពឆ្លាតវៃ ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវទស្សនៈ និងគោលមាគ៌ារបស់បក្ស ដោយ ធ្វើការសម្រេចចិត្តទាន់ពេលវេលា ត្រឹមត្រូវ និងសមស្រប ដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗ ជាច្រើនលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ការពារជាតិ សន្តិសុខ កិច្ចការបរទេស ការកសាងបក្ស និងប្រព័ន្ធនយោបាយ»។
ទាក់ទងនឹងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១៨ ស្តីពីការរៀបចំ បង្រួមក្បាល ម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃប្រព័ន្ធនយោបាយនោះ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ ថា សេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១៨ ត្រូវបានសម្រេច ៥ ឆ្នាំមុនកាលកំណត់ ដែលបានបង្កើតជា "សន្ទុះ" និង "របត់" ក្នុងការដាក់ពង្រាយ និងការរៀបចំអនុវត្តន៍សេចក្តីសម្រេចចិត្ត របស់បក្សក្នុងស្ថានភាពថ្មី។ លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើថា៖ "គោលការណ៍ដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនគឺថា មូលដ្ឋានសម្រេចចិត្ត មូលដ្ឋានធ្វើ មូលដ្ឋានទទួល ខុសត្រូវ និងកំណត់មនុស្សច្បាស់លាស់ - ការងារច្បាស់លាស់ - កាលកំណត់ច្បាស់ លាស់ - ធនធានច្បាស់លាស់ - ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ មជ្ឈិមធ្វើជាគំរូ មូល ដ្ឋានឆ្លើយតប បម្រើដើម្បីប្រជាជន លទ្ធផល និងផលិតផលការងារគឺជារង្វាស់ខ្ពស់ បំផុតនៃកម្រិតនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់កម្មាភិបាល"៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមបានកសាងនិងសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់លើវិស័យជលផល ដោយធានាបាននូវ សុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាព

វៀតណាមបានកសាងនិងសុក្រិតប្រព័ន្ធច្បាប់លើវិស័យជលផល ដោយធានាបាននូវ សុពលភាពនិងប្រសិទ្ធភាព

នាពេលថ្មីៗនេះ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានចុះហត្ថ លេខានិងចេញផ្សាយផែនការសកម្មភាពអំពីខែកំពូលសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានបទប្បញ្ញត្តិ និងការអភិវឌ្ឍផ្នែក ជលផលវៀតណាមប្រកបដោយចីរភាព។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top