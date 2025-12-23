Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បន្ត​ជំរុញ​កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទ​ IUU របស់វៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែធ្នូ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហាណូយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ត្រឹន ហុងហា បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៧ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU)។

គណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅសាខាខេត្តក្វាងទ្រី។ រូបថត៖ baoquangtri.vn

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានបានរាយការណ៍ថា ខ្លួនបានរៀបចំសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU) ដើម្បីដាក់ជូនគណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ហើយបានផ្ញើទៅសមាជិកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំដើម្បីផ្តល់យោបល់។ ការគ្រប់គ្រងទូកនេសាទនិងការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនេសាទនៅតែបន្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ជាពិសេសសម្រាប់ទូកដែលមិនបំពេញតាមតម្រូវការប្រតិបត្តិការ; បង្កើតនិងប្រកាសបញ្ជីទូកនេសាទដែលត្រូវបានលុបចោលការចុះបញ្ជីនៅមូលដ្ឋានទិន្នន័យ សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងដោះស្រាយ។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU របស់វៀតណាមបន្តត្រូវបានជំរុញ។

គណប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅខេត្ត Khanh Hoa។ រូបថត៖ baokhanhhoa.vn

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ត្រឹន ហុងហា បានលើកច្បាស់ថា ត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងមាត់រាល់ភារកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU ហើយរាយការណ៍ដោយស្មោះត្រង់និងសត្យានុម័ត ផ្តោតលើការបំពេញស្តង់ដារទិន្នន័យនៅគ្រប់កម្រិត គ្រប់វិស័យ និងមូលដ្ឋានលើបញ្ហាដែលបានណែនាំដោយ EC៕

  

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

