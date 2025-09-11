Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បណ្តា​ប្រទេសអាស៊ានអនុម័តលើ​ផែនការសកម្មភាពស្តីពីការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទ​ល្មើសឆ្លងដែន

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកញ្ញា សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានលើកទី ១៩ ស្តីពីបទល្មើសឆ្លងដែន (AMMTC-19) ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានអនុម័តលើផែនការសកម្មភាពស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆ្លងដែន ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣៥ ដូចជាក្របខ័ណ្ឌមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាក់ទងនឹងបទល្មើសឆ្លងដែននៅក្នុងទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះ។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ Luong Tam Quang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល បានថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី លោក Datuk Seri Anwar Ibrahim និងគណៈប្រតិភូដែលចូលរួមសន្និសីទ។ រូបថត៖ Thanh Trung/VNA

យោងតាមក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ី ប្រកានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសន្យារួមរបស់អាស៊ានក្នុងការតាមទាន់ទិដ្ឋភាពនៃការគំរាមកំហែងកាន់តែស្មុគស្មាញ និងពង្រឹងថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់។ សេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថា ផែនទីបង្ហាញផ្លូវនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងព្រំដែនអាស៊ានក៏ត្រូវបានអនុម័តផងដែរ ដើម្បីជួយសម្រួលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរវិស័យ លើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ និងការគ្រប់គ្រងព្រំដែន។

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ បណ្តាប្រទេសបានឯកភាពគាំទ្រគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់វៀតណាមក្នុងការអនុម័តលើ “សេចក្តីប្រកាសរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានស្តីពីការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃសកម្មភាពចាប់ខ្លួនជនល្មើស” នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៧ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅម៉ាឡេស៊ីក្នុងខែតុលាខាងមុខ។ សេចក្តីប្រកាសសំខាន់ៗជាច្រើនក៏ត្រូវបានប្រកាស ដូចជាសេចក្តីប្រកាស Melaka ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបទល្មើសឆ្លងដែន និងសេចក្តីប្រកាសអាស៊ានស្តីពីការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្ស ក៏ដូចជាបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត ការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិត កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការចាប់ខ្លួនជនល្មើសរត់គេចខ្លួន៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នាថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការបរទេស (ហាណូយ) រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី លោក Le Hoai Trung បានទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងភារធារីនៃបណ្តាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន និងទីម័រឡេស្តេ ប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយ មកសម្តែងការគយរសម និងអបអរសាទរក្នុងឱកាសដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទី។
