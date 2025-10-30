ព័ត៌មាន
បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការវិនិយោគរវាងវៀតណាមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
ប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃមជ្ឈិមបូព៌ា វៀតណាមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ាន
តំបន់ទាំងពីរមានសេដ្ឋកិច្ចស្វាហាប់ និងបើកចំហ។ វៀតណាមអាចបំពេញបន្ថែមធនធានមនុស្ស
កម្លាំងពលកម្ម មានចំណុចខ្លាំងក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម។
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចផ្តល់ធនធានដើមទុនបន្ថែមដល់វៀតណាម
ដោយខិតខំនាំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ ១០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០៣០។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពល
និងទេសចរណ៍ ហើយបានស្នើសុំឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់វិនិយោគិន
និងអាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
ចំណែកលោក Faisal រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងផែនការរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានស្នើឡើងនូវវិស័យចំនួនបួនដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រួមមាន៖ ថាមពល សុខាភិបាល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (រួមទាំងសេវារដ្ឋាភិបាលឌីជីថល) និងការពារជាតិ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី Faisal បានមានប្រសាសន៍ថា អាជីវកម្មអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រទេសវៀតណាម ហើយបានរៀបចំគណៈប្រតិភូអាជីវកម្មជាច្រើនមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្ម។ លោករដ្ឋមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឯកភាពថា វៀតណាម និងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ (GCC) គួរតែធ្វើការរួមគ្នាឆាប់ៗនេះ៕