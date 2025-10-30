Báo Ảnh Việt Nam

បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការវិនិយោគរវាងវៀតណាមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចូលរួមសន្និសីទគំនិតផ្តួចផ្តើមវិនិយោគនាពេលអនាគតលើកទី ៩ (FII9) នៅព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសា អូឌីត នាថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា នៅរដ្ឋធានីរីយ៉ាដ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានទទួលជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងផែនការនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត លោក ហ្វៃសាល ប៊ីន ហ្វាឌីល អាល់-អ៊ីប្រាហ៊ីម។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀនជីយុង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចសន្ទនាវិនិយោគវៀតណាម-អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (រូបថត៖ VGP)

ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងតំបន់ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃមជ្ឈិមបូព៌ា វៀតណាមគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់អាស៊ាន តំបន់ទាំងពីរមានសេដ្ឋកិច្ចស្វាហាប់ និងបើកចំហ។ វៀតណាមអាចបំពេញបន្ថែមធនធានមនុស្ស កម្លាំងពលកម្ម មានចំណុចខ្លាំងក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងសេវាកម្ម។ អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចផ្តល់ធនធានដើមទុនបន្ថែមដល់វៀតណាម ដោយខិតខំនាំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដល់ ១០ ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ ២០៣០។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថាមពល និងទេសចរណ៍ ហើយបានស្នើសុំឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់វិនិយោគិន និងអាជីវកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

ចំណែកលោក Faisal រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងផែនការរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត បានស្នើឡើងនូវវិស័យចំនួនបួនដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ រួមមាន៖ ថាមពល សុខាភិបាល បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (រួមទាំងសេវារដ្ឋាភិបាលឌីជីថល) និងការពារជាតិ។ លោករដ្ឋមន្ត្រី Faisal បានមានប្រសាសន៍ថា អាជីវកម្មអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាច្រើនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រទេសវៀតណាម ហើយបានរៀបចំគណៈប្រតិភូអាជីវកម្មជាច្រើនមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្ម។ លោករដ្ឋមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឯកភាពថា វៀតណាម និងក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ (GCC) គួរតែធ្វើការរួមគ្នាឆាប់ៗនេះ៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញចេញដំណើរចូលរួមសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៥

លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញចេញដំណើរចូលរួមសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ២០២៥

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីចូលរួមសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ២០២៥ នៅទីក្រុងគ្យុងជូ (Gyeongju) និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារទ្វេភាគីនៅកូរ៉េខាងត្បូង តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី លី ជេម្យុង (Lee Jae Myung) ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា។
