ព័ត៌មាន

បង្កើនការសម្របសម្រួលរវាងនគរបាល - យោធា - ការទូតក្នុងដំណាក់កាលថ្មី

នារសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងនគរបាល ក្រសួងការពារប្រទេស និងក្រសួងការបរទេស បានរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាលើបទប្បញ្ញត្តិ សម្របសម្រួលការ ងារ។ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម; ប្រធានរដ្ឋលោក លឿង គឿង និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខានេះ។

លោកអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម, ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ  អបអរសាទរពិធីចុះហត្ថលេខា  (រូបថត៖ VNA)
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល លោក លឿង តាម ក្វាង បានបញ្ជាក់ថា តម្រូវការក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងនគរបាល - ក្រសួងការពារប្រទេស - ក្រសួងការបរទេស គឺជាការងារបន្ទាន់បំផុត ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតសន្ទុះ និងកម្លាំងថ្មី សំដៅរុញច្រានបញ្ហាប្រឈម ប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាស កៀរគរធនធានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ក្នុងគោលបំណង អនុវត្តដោយជោគជ័យនូវសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស; គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីរបស់បក្ស "សន្តិភាព ស្ថិរភាព; ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព គុណភាពខ្ពស់; លើកកម្ពស់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន" និងគោលដៅនៃកំណើនពីរខ្ទង់៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អង្អភាពជីវកម្មនៅខេត្តអានយ៉ាងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា

អង្អភាពជីវកម្មនៅខេត្តអានយ៉ាងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ គណៈប្រតិភូនៃមជ្ឈមណ្ឌលជំរុញការវិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរណ៍ខេត្តអានយ៉ាង បានទៅទស្សនា និងជួបធ្វើការជាមួយសមាគមពាណិជ្ជកម្មខ្មែរ-វៀតណាម ដែលជាអង្គការសមាជិកមួយក្នុងចំណោមអង្គការទាំងប្រាំ ចំណុះសមាគមខ្មែរ-វៀតណាមនៅកម្ពុជា (KVA) នៅរាជធានីភ្នំពេញ។
