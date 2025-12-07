ព័ត៌មាន
បង្កើនការសម្របសម្រួលរវាងនគរបាល - យោធា - ការទូតក្នុងដំណាក់កាលថ្មី
អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងពិធី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល លោក លឿង តាម ក្វាង បានបញ្ជាក់ថា តម្រូវការក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងសម្របសម្រួលរវាងក្រសួងនគរបាល - ក្រសួងការពារប្រទេស - ក្រសួងការបរទេស គឺជាការងារបន្ទាន់បំផុត ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតសន្ទុះ និងកម្លាំងថ្មី សំដៅរុញច្រានបញ្ហាប្រឈម ប្រែក្លាយបញ្ហាប្រឈមទៅជាឱកាស កៀរគរធនធានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ក្នុងគោលបំណង អនុវត្តដោយជោគជ័យនូវសេចក្តីសម្រេចនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស; គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំងបីរបស់បក្ស "សន្តិភាព ស្ថិរភាព; ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព គុណភាពខ្ពស់; លើកកម្ពស់គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជន" និងគោលដៅនៃកំណើនពីរខ្ទង់៕