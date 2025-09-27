ព័ត៌មាន
បង្កើតរបកគំហើញសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
ក្នុងជំនួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី UAE លោក Al Maktoum ភាគីទាំងពីរបាន ឯកភាពបង្កើនការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីស៊ីសង្វាក់គ្នា ក្នុងការទាក់ទាញដើមទុនអន្តរជាតិ ឧបករណ៍គតិយុត្តិ ជួយឧបត្ថម្ភការបណ្តុះបណ្តាល ធនធានមនុស្សសម្រាប់វៀតណាម ... ដើម្បីលើកកំពស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅមជ្ឈ មណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC)។ វៀតណាមស្វាគមន៍ និងសន្យាបង្កើតលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់វិនិយោគិន និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ UAE មកបណ្តាក់ទុននៅវៀតណាម។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Al Maktoum បានអះអាងនូវការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចចែក រំលែកបទពិសោធន៍ និងគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការកសាង IFC; ទន្ទឹមនឹងនោះ នឹង សម្រេចនីតិវិធីផ្ដល់សច្ចាប័នយ៉ាងឆាប់រហ័សលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (CEPA) រវាងវៀតណាម និង UAE ផងដែរ។
ក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី UAE លោក Al Gergawi ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍វៀតណាម លោក Nguyen Hoa Binh បានអះអាងថា វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់ UAE ក្នុងកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន និងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។ ភាគីទាំង ពីរបានឯកភាពបន្តរក្សាការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ អភិបាលកិច្ច និងបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសទាំងពីរ។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសកម្មភាពនៅ UAE លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ Nguyen Hoa Binh ក៏បានជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុន G42, Bybit, Binance, Emaar ដែលជាសាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងវិស័យ ទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថល និងអចលនទ្រព្យ។ ក្នុងឱកាសនេះដែរ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី អចិន្ត្រៃយ៍ Nguyen Hoa Binh បានធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ យោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា blockchain និងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរវាង Binance និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Da Nang៕