ព័ត៌មាន
និស្សិតវៀតណាមបញ្ជេញរស្មីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេរបស់ពិភពលោកនៅចិន
ការប្រឡង ICT Huawei ឆ្នាំនេះ បានទាក់ទាញនិស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យជាង ២២០.០០០នាក់ មកពីមហាវិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យជាង ២.០០០ នៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីជាង ១០០។ បន្ទាប់ពីការប្រកួតថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់តំបន់ បេក្ខជនឆ្នើមជាង ៥០០នាក់ មកពីក្រុមចំនួន ១៧០ មកពីប្រទេស និងដែនដីជាង ៤០ បានប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រសកល ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង Shenzhen ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ៥ ខែមិថុនា។ ប្រទេសវៀតណាមមាននិស្សិតចំនួន ៦នាក់ មកពីសាកលវិទ្យាល័យ FPT ហាណូយ និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដែលបែងចែកជា ២ក្រុម ចូលរួមក្នុងការប្រកួត។
ក្រុម ProPTIT ដែលមានលោក Han Huu Dang, លោក Tran Hai Long និងលោក Bui The Vinh Nguyen មកពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានឈ្នះរង្វាន់លេខពីរក្នុងប្រភេទ Cloud Track។
ការប្រកួត Huawei ICT ដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា "កីឡាអូឡាំពិក ICT សកលសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ"។ ការប្រកួតនេះមានគោលបំណងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីវេទិកាអន្តរជាតិសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង និងការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងទ្រឹស្តី ជំនាញជាក់ស្តែង និងសមត្ថភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ ការប្រកួតនេះគ្របដណ្តប់លើវិស័យឈានមុខគេដូចជាបណ្តាញកុំព្យូទ័រ ការគណនាលើពពក បញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) និងទិន្នន័យធំៗ៕