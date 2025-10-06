Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្នើឱ្យឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះហានិភ័យនៃជំនន់ទឹកភ្លៀង ការរអិលបាក់ដី ដោយសារឥទ្ធិពលដោយខ្យល់ព្យុះ Matmo

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែតុលា នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខា និងចេញសារទូរលេខ ស្តីពីការឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះហានិភ័យនៃភ្លៀងធ្លាក់ ជំនន់ទឹកភ្លៀង និងការរអិលបាក់ដី ដោយសារឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះ Matmo។
ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាយូរ បង្កហានិភ័យខ្ពស់អំពីជំនន់ទឹកភ្លៀង និងការរអិលបាក់ដី។ (រូបថត៖ VGP)
សារទូរលេខ បាននិយាយថា នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ខ្យល់ព្យុះបានបោកបក់ ទៅលើដីគោកនៃខេត្ត Guangxi - ប្រទេសចិន (ជិតតំបន់ព្រំដែនវៀតណាម - ចិន) ហើយបានចុះខ្សោយទៅជាសម្ពាធទាបត្រូពិច។ យ៉ាងណាក៏ដោយ បើតាមការ ព្យាករណ៍ ចរន្តខ្យល់ព្យុះនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង ហើយអាចបង្កឡើងខ្យល់គួច នៅថ្ងៃទី៦ និងទី៧ ខែតុលា។
ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអាយុជីវិតប្រជាជន និងកាត់បន្ថយការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យ រដ្ឋមន្ត្រី ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត និងទីក្រុងនៅតំបន់ភាគខាងជើង និង ខេត្ត Thanh Hoa មិនត្រូវធ្វេសប្រហែស ផ្តោត លើការដឹកនាំការតាមដានយ៉ាងដិតដល់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំនិងជាបន្តបន្ទាប់ នូវការវិវត្តនៃស្ថានភាព ចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទៅនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង និងការបាក់ដី។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh បានប្រគល់ឲ្យលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tran Hong Ha ដឹកនាំក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ និងមូលដ្ឋាននានា ដាក់ពង្រាយការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ ឆ្លើយតប និងជំនះពុះពារ ផលវិបាកនៃជំនន់ទឹកភ្លៀងក្រោយព្យុះ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

យោងតាមអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Nguyen Duc Chi គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៥ អត្រានៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈ សម្រេចបាន ជាង ៥១% នៃផែនការ។ គោលដៅ និងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបញ្ចេញឱ្យអស់ ១០០% នៃផែនការឆ្នាំ ២០២៥។ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំខែកញ្ញា របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដែលធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងហាណូយ ដោយឆ្លើយសំណួរអំពី ផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញទុនវិនិយោគសាធារណៈលើការគ្រប់គ្រងអតិផរណា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច និងការធានាកំណើនប្រកបដោយ ចីរភាពនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថា ការសម្រេចផែនការបញ្ចេញ ទុនវិនិយោគសាធារណៈ ១០០% នឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកលើអតិផរណានោះទេ។
