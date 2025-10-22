ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ នាំទំហំពាណិជ្ជកម្មវៀតណាម-ហុងគ្រីឡើងដល់ ២ពាន់លានដុល្លាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែតុលា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញថ្លែងក្នុងពិធីទទួលលោកប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រី លោក Kover Laszlo ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៨ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើថា ប្រទេសទាំងពីរបង្កើនទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ ហើយឆាប់នាំទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឡើងដល់ប្រមាណ ២ ពាន់លានដុល្លារ នាពេលខាងមុខ; បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ជាពិសេសលើវិស័យដែលហុងគ្រីមានប្រៀបខ្លាំង ហើយវៀតណាមមានតម្រូវការ។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានស្នើឱ្យរដ្ឋសភាហុងគ្រីបន្តគាំទ្រសភានៃប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅសេសសល់ ដើម្បីធ្វើសច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារការវិនិយោគ វៀតណាម - EU (EVIPA)។
ប្រធានរដ្ឋសភាហុងគ្រីលោក Kover Laszlo បានបញ្ជាក់ថា ហុងគ្រីតែងតែត្រៀមខ្លួនជាស្រេច និងផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្បីជំរុញបណ្តាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបដែលនៅសេសសល់ដើម្បីធ្វើសច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឱ្យបានឆាប់ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បណ្តាប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុប; អះអាងថា រដ្ឋសភាហុងគ្រីគាំទ្រជាឯកច្ឆ័ន្ទចំពោះការពង្រឹងនិងធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយវៀតណាម ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួល ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកម្រិតខ្ពស់ គាំទ្ររដ្ឋាភិបាលទាំងពីរជំរុញទំនាក់ទំនងលើគ្រប់វិស័យ៕