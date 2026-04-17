ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង ទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេចំនួន ៥២ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នេះជាការអះអាងរបស់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ក្នុងជំនួបជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេចំនួន ៥២ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដឹកនាំដោយលោក Brian McFeeters ប្រធានស្តីទីនៃក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក-អាស៊ាន (USABC) ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសានៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល។
ក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានថ្លែងថា វៀតណាមកំពុងពន្លឿនដំណើរការកែទម្រង់ ជំរុញការសុក្រិតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងស្ថាប័ន កែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្មឱ្យកាន់តែបើកចំហ មានតម្លាភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព...។ ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះ វៀតណាម បើកចំហចំពោះការស្តាប់យោបល់របស់សហគមន៍អាជីវកម្ម ក្នុងនោះមានអាជីវកម្មអាមេរិកផងដែរ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិក-អាស៊ាន និងអាជីវកម្មអាមេរិកបន្តពង្រីកតួនាទី និងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន ដើម្បីបញ្ចូនសារនៃសុច្ឆន្ទៈ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាម ដោយមានសំឡេងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមក យុត្តិធម៌ និងមានតុល្យភាព; ហើយភាគីអាមេរិកពិចារណាក្នុងការទទួលស្គាល់ វៀតណាមជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារពេញលេញ និងដកវៀតណាមចេញពីបញ្ជីប្រទេសដែលមានការរឹតបន្តឹងការនាំចេញ (D1-D3) នាពេលឆាប់ៗនេះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថា រដ្ឋាភិបាលគាំទ្រ និងស្វាគមន៍សាជីវកម្មថាមពល និងអាជីវកម្មឈានមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកវិនិ យោគនៅវៀតណាម ហើយត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដែលមានសមត្ថភាពរបស់អាមេរិកទាក់ទងផ្ទាល់នឹងទីផ្សារ ដើម្បីស្រាវ ជ្រាវវិនិយោគ ផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G និងខ្សែកាបអុបទិកក្រោមសមុទ្រនៅវៀតណាម ដោយផ្អែកលើការធានាសន្តិសុខជាតិ និងគោរពតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់របស់វៀតណាម៕