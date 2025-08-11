Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឯកជន

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ សីហា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិជីជួបធ្វើការជាមួយគណៈប្រតិភូស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឯកជន (ក្រុមប្រឹក្សាទី៤)។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ អញ្ជើញថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖ VNA)

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្តាប់គណៈកម្មាធិការទី ៤ បង្ហាញពីភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយមួយចំនួន ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ៦៨ ប្រកបដោយជោគជ័យ ក្នុងនោះមានការដករបាំងអំពីស្ថាប័ន យន្តការ គោលនយោបាយ និងការកសាងសូចនាករ ដើម្បីវាយតម្លៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ៦៨ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាល។

អញ្ជើញថ្លែងសន្និដ្ឋានកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថា ការកសាងសន្ទស្សន៍ត្រូវមានភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ការងារណាធ្វើបានល្អ និងកិច្ចការណាមិនទាន់ធ្វើបានល្អ ត្រូវអនុវត្តតាមភារកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់។ ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីទេសភាពសេដ្ឋកិច្ចឯកជន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា គណៈកម្មាធិការទី ៤ នឹងបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធី ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាល វិស័យរដ្ឋ និងវិស័យឯកជនធ្វើការរួមគ្នាអនុវត្តការងាររួម តាមស្មារតីកម្លាំងដែលកើតចេញពីប្រជាជន និងធុរកិច្ច; បក្សដឹកនាំ រដ្ឋស្ថាបនា ហើយអាជីវកម្មជាម្ចាស់៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយាចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

អគ្គលេខាបក្សលោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយាចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ សីហា យន្តហោះដឹកអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹមនិងលោកជំទាវភរិយា ង៉ូ ភឿង លី រួមជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានយោធា Seongnam ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូល ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហា តបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតី លោក Lee Jae Myung និងលោកជំទាវភរិយា។
