ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឯកជន
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្តាប់គណៈកម្មាធិការទី ៤ បង្ហាញពីភារកិច្ច និងដំណោះស្រាយមួយចំនួន ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ៦៨ ប្រកបដោយជោគជ័យ ក្នុងនោះមានការដករបាំងអំពីស្ថាប័ន យន្តការ គោលនយោបាយ និងការកសាងសូចនាករ ដើម្បីវាយតម្លៃការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ៦៨ និងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាល។
អញ្ជើញថ្លែងសន្និដ្ឋានកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថា ការកសាងសន្ទស្សន៍ត្រូវមានភាពត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ ដោយបញ្ជាក់ច្បាស់ថា ការងារណាធ្វើបានល្អ និងកិច្ចការណាមិនទាន់ធ្វើបានល្អ ត្រូវអនុវត្តតាមភារកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់។ ទាក់ទងនឹងកម្មវិធីទេសភាពសេដ្ឋកិច្ចឯកជន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថា គណៈកម្មាធិការទី ៤ នឹងបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃកម្មវិធី ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាល វិស័យរដ្ឋ និងវិស័យឯកជនធ្វើការរួមគ្នាអនុវត្តការងាររួម តាមស្មារតីកម្លាំងដែលកើតចេញពីប្រជាជន និងធុរកិច្ច; បក្សដឹកនាំ រដ្ឋស្ថាបនា ហើយអាជីវកម្មជាម្ចាស់៕