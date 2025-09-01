ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងសៀងហៃ ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល SCO
កិច្ចប្រជុំកំពូល SCO ឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាសកម្មភាពដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងសេរ៊ីសកម្មភាពជាង ១០ ដែលប្រទេសចិនបានរៀបចំ ហើយនឹងរៀបចំក្នុងតួនាទីជាប្រធានប្តូរវែនដំណាក់កាល ២០២៤ -២០២៥។ ដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ មានគោលបំណងបន្តធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រលើគ្រប់វិស័យវៀតណាម-ចិន និងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគត ដែលមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ ជាពិសេសជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ និងគម្រោងធំៗលើការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រ។
ដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមបន្តការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រ បង្កើនទំនុកចិត្តនយោបាយជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំចិន ស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហាជំពាក់ជំពិនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ជាពិសេសបញ្ហាសមុទ្រខាងកើត តាមនោះ រក្សាបរិយាកាសសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងអំណោយផលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលខាងមុខ៕