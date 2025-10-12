ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទីផ្សារ អចលនទ្រព្យមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងស្អាតស្អំនិងមានសុវត្ថិភាព
“ទីមួយគឺដំណោះស្រាយអំពីការបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់លំនៅឋានសង្គម និងលំនៅ ឋានពាណិជ្ជកម្មក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ ដំណោះស្រាយទីពីរគឺកាត់បន្ថយការចំណាយ លើការវិនិយោគដើម្បីកាត់បន្ថយតម្លៃផលិតផល។ ទីបីគឺគោលនយោបាយពន្ធសមស្រប ដើម្បីរាំងស្កាត់អំពើបំប៉ោងតម្លៃ និងដាក់តម្លៃខ្ពស់ពេកបើធៀបនឹងកម្រិតមធ្យមនៃ ទីផ្សារ។ ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយឥណទាន ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគ្រប់គ្រង ផ្តល់អាទិភាព និងនាំលំហូរដើមទុនទៅក្នុងលំនៅដ្ឋានសង្គម និងអ្នកដែលត្រូវការទិញ លំនៅដ្ឋានសង្គម និងលំនៅដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃសមរម្យ”។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសំណង់ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ប្រទេសទាំងមូល នឹងបញ្ចប់ការសាងសង់លំនៅដ្ឋានសង្គមប្រមាណ ៨៩ ពាន់ខ្នង។ គោលដៅគឺនៅឆ្នាំ ២០៣០ ប្រទេសទាំងមូលនឹងសាងសង់លំនៅដ្ឋានសង្គមប្រហែល ១ លានខ្នង៕