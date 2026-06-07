Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើតអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាមនិងចូលរួមវេទិកា AFF ឆ្នាំ២០២៦

ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង។

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា លោក វ៉ូ ហាយ គុណ ទទួលស្វាគមន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើតលោក Kay Rala Xanana Gusmão នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណូយបាយ (ហាណូយ) (រូបថត៖ TTXVN)

 

នារសៀលថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតលោក Kay Rala Xanana Gusmão បានមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់វៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី៣ (AFF) ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង។

យោងតាមភារធារីវៀតណាមប្រចាំទីម័រខាងកើត លោក ហ្វាម ប៊ិញ ដាម ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Kay Rala Xanana Gusmão មកកាន់ប្រទេសវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី ៣ គឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង មិនត្រឹមតែចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានរបស់ទីម័រខាងកើត បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាសមាជិកទី១១ នៃសមាគមជាផ្លូវការ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមលើកនេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើត បង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាចង់ជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យជាច្រើន ហើយអាចត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម តាមនោះ កិច្ចការបរទេសមានបេសកកម្មដ៏សំខាន់ ជាប្រចាំ ដោយបម្រើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេស។ នាំទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពរវាងវៀតណាមនិងទីម័រខាងកើតឡើងកម្រិតថ្មីមួយ ស្របតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរ និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ខណៈពេលដែល រួមចំណែកដល់ការកសាងអាស៊ានមួយដែលមានសាមគ្គីភាព រួមបញ្ចូល និងមានធន់។

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ សហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗមួយចំនួន ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានច្បាប់ និងលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុត ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោក សុនសៃ ស៊ីផាន់ដូន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ឡេ មិញហ៊ឹង អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោក សុនសៃ ស៊ីផាន់ដូន

តបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ បានបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅប្រទេសវៀតណាមលោក សុនសៃ ស៊ីផាន់ដូន និងបានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី បី ចាប់ពីថ្ងៃទី ៧-៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top