ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើតអញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាមនិងចូលរួមវេទិកា AFF ឆ្នាំ២០២៦
នារសៀលថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខាងកើតលោក Kay Rala Xanana Gusmão បានមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់វៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី៣ (AFF) ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។ ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង។
យោងតាមភារធារីវៀតណាមប្រចាំទីម័រខាងកើត លោក ហ្វាម ប៊ិញ ដាម ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Kay Rala Xanana Gusmão មកកាន់ប្រទេសវៀតណាម និងចូលរួមវេទិកាអនាគតអាស៊ានលើកទី ៣ គឺមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង មិនត្រឹមតែចំពោះទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះដំណើរការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ានរបស់ទីម័រខាងកើត បន្ទាប់ពីបានក្លាយជាសមាជិកទី១១ នៃសមាគមជាផ្លូវការ។
ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅវៀតណាមលើកនេះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទីម័រខាងកើត បង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នាចង់ជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យជាច្រើន ហើយអាចត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម តាមនោះ កិច្ចការបរទេសមានបេសកកម្មដ៏សំខាន់ ជាប្រចាំ ដោយបម្រើផលប្រយោជន៍សន្តិសុខ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេស។ នាំទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ ជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពរវាងវៀតណាមនិងទីម័រខាងកើតឡើងកម្រិតថ្មីមួយ ស្របតាមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសទាំងពីរ និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ខណៈពេលដែល រួមចំណែកដល់ការកសាងអាស៊ានមួយដែលមានសាមគ្គីភាព រួមបញ្ចូល និងមានធន់។
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ សហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗមួយចំនួន ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានច្បាប់ និងលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុត ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជន និងប្រជាជន ដែលបង្កើតជាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី៕