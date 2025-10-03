ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចុះត្រួតពិនិត្យតំបន់ព្រំដែនជាប់កម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ Siripong Angkasakulkiat បានសង្កត់ ធ្ងន់ថា រដ្ឋាភិបាលផ្ដោតលើការធានាសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែន ហើយខិតខំស្តារសន្តិ ភាព និងស្ថិរភាពឱ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ទន្ទឹមនឹងនោះ រដ្ឋា ភិបាលបានបញ្ជាក់ពីការសន្យាខ្ពស់បំផុតក្នុងការធានាសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ សន្តិសុខសង្គម និងការងាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
មុននោះ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីអាទិភាពក្នុងគោលនយោបាយ និងរបៀបវារៈនៅចំពោះមុខរដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី ២៩ ខែកញ្ញា នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោក Anutin Charnvirakul បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ ការបរទេសដ៏សកម្ម ហើយខិតខំជំរុញដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក្នុងការដោះ ស្រាយជម្លោះព្រំដែនជាមួយកម្ពុជា៕