ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រី Takaichi Sanae អញ្ជើញមកដល់ទីក្រុងហាណូយ ចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម
អញ្ជើញទៅទទួលស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជប៉ុននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិណូយបៃ រួមមាន៖ រដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល លោក ដាំង សួនហ្វុង; អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងការបរទេស លោក ង្វៀន មិញវូ ; ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅជប៉ុន លោក ហ្វាម ក្វាងហៀវ រួមជាមួយមន្ត្រី មកពីក្រសួងការបរទេស និងខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល។
យោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅជប៉ុន ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Takaichi មកកាន់វៀតណាម គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្រិតខ្ពស់ និងបង្កើតសន្ទុះថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព។ តាមកម្មវិធី ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះ ផ្តោតលើវិស័យដែលសមស្របនឹងអាទិភាព និងចំណុចខ្លាំងបំពេញបន្ថែមគ្នាទៅវិញទៅមក ទាំងវៀតណាម និងជប៉ុន ដូចជា៖ សេដ្ឋកិច្ច វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ សន្តិសុខថាមពល សន្តិសុខស្បៀង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផលិតឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ទេសចរណ៍ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងមូលដ្ឋាន ការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជន ក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលកាន់តែជិតស្និទ្ធលើបញ្ហាតំបន់ និងអន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នា។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំវៀតណាម លោក Ito Naoki បានបញ្ជាក់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Takaichi Sanae គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរ ពង្រឹងការសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ (CSP) ក៏ដូចជាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិ។ កិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើននឹងត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់ភាគីទាំងពីរដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈលើប្រធានបទ ដូចជា ថាមពល សន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ច ដីកម្រ ការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសិក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរ៕