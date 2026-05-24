ព័ត៌មាន
ធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងអាហ្វ្រិក
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស លោក ឡេ អាញ ទួន បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែមានបំណងធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀត កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីជាមួយអាហ្វ្រិកនៅកម្រិតទ្វេភាគី ពហុភាគី និងអន្តរតំបន់។
វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រកៀរស្មារជាមួយបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិក និងធ្វើការរួមចំណែកជាក់ស្តែងចំពោះការអនុវត្តរបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៦៣ របស់សហភាពអាហ្វ្រិក។ វៀតណាមនឹងបន្តធ្វើជាស្ពានតភ្ជាប់ ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរវាងអាស៊ី អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងអាហ្វ្រិក។
តំណាងឲ្យបណ្តាប្រទេសអាហ្វ្រិក លោក Jamale Chouaibi ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ារ៉ុក ប្រធានគណៈប្រតិភូឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វ្រិកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទិវាអាហ្វ្រិករំលឹកដល់ការបង្កើតអង្គការឯកភាពអាហ្វ្រិក (OAU) ក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៣ ដែលជាការលើកតម្កើងស្មារតីសាមគ្គីភាព ក៏ដូចជា រំលឹកអំពីការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងការកសាងទ្វីបអាហ្វ្រិកដ៏សុខសាន្ត និងវិបុលភាព។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Jamale Chouaibi បានបញ្ជាក់ថា ភាពជាដៃគូរវាងអាហ្វ្រិកនិងវៀតណាម ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក និងមានទស្សនវិស័យដ៏ធំធេង។
ក្នុងឱកាសនេះ បេសកកម្មការទូតអាហ្វ្រិកចំនួនប្រាំបីនៅទីក្រុងហាណូយ (រួមមានអាល់ហ្សេរី អង់ហ្គោឡា អេហ្ស៊ីប លីប៊ី ម៉ារ៉ុក ម៉ូសំប៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង) បាននាំមកនូវលំហវប្បធម៌ដ៏ពិសេសមួយ ដោយណែនាំម្ហូបអាហារ ភេសជ្ជៈ និងតន្ត្រីប្រពៃណី៕