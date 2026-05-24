ធានានូវភាពស្របច្បាប់នៅក្នុងដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញការងារលើកលែងទោស
ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម យ៉ា ទូច
បានសង្កត់ធ្ងន់ថា មនុស្សធម៌ និងសន្តោសប្រណីទោសចំពោះជនល្មើស
គឺជាប្រពៃណីដ៏ល្អរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម។
ច្បាប់វៀតណាមបង្ហាញពីភាពតឹងរ៉ឹងចំពោះជនល្មើស
ដោយដាក់ទោសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះអ្នកដែលជាមេខ្លោង មេដឹកនាំក្រុម រឹងរូស ប្រឆាំង
និងជនល្មើសដ៏គ្រោះថ្នាក់ ប៉ុន្តែបង្ហាញពីសន្តោសប្រណីទោស ចំពោះអ្នកដែលស្មោះត្រង់
កែប្រែ ប្រែចិត្ត និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ពួកគេដើម្បីកែកំហុស
និងក្លាយជាសមាជិកស្មោះត្រង់ និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គម។
បន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់លើកលែងទោស ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៩
រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋបានផ្តល់ការលើកលែងទោសចំនួន ១២ លើក
ដោយផ្តល់ការលើកលែងទោសដល់មនុស្សចំនួន ១១៨.០០០ នាក់។
អ្នកដែលត្រូវបានលើកលែងទោសភាគច្រើនបានវិលត្រឡប់ទៅកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេវិញ
ធ្វើឱ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានស្ថេរភាព និងចូលរួមក្នុងការងារដោយស្មោះត្រង់។
អត្រានៃការប្រព្រឹត្តិបទល្មើសឡើងវិញក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានលើកលែងទោសគឺទាប។
ដំណើរការលើកលែងទោសបានបំពេញតាមតម្រូវការនយោបាយ ច្បាប់ វិជ្ជាជីវៈ និងការទូត
ដោយទទួលបានការគាំទ្រពីសាធារណជនក្នុងស្រុក និងការសរសើរខ្ពស់ពីមតិអន្តរជាតិ។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ដើម្បីធានាថាដំណើរការពិនិត្យឡើងវិញមានភាពម៉ត់ចត់ ស្របច្បាប់
និងបំពេញតាមគោលបំណងនៃការលើកលែងទោសស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ បក្ស
និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានដ្ឋ សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សា លើកលែងទោសគួរតែផ្តោតលើការពិនិត្យ
និងវាយតម្លៃករណីជាក់លាក់នីមួយៗដោយបើកចំហ និងមានតម្លាភាព ពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
និងហ្មត់ចត់អំពីលក្ខខណ្ឌ និងស្តង់ដារដែលមានចែងក្នុងច្បាប់លើកលែងទោស
និងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានរដ្ឋ។
បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះ ក្រុមប្រឹក្សា លើកលែងទោសនឹងចងក្រង
និងដាក់ជូនប្រធានរដ្ឋ
នូវបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកលែងទោសសម្រាប់ការពិចារណា
និងការសម្រេចចិត្ត៕