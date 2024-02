ទីក្រុង Hoi An មានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិចំនួន ២ បន្ថែមទៀត

បង្ហាញសិប្បកម្មតម្បាញអង្រឹងនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅទីក្រុងបុរាណ Hoi An (រូបថត៖ កាសែត Quang Nam)

សិប្បកម្មត្បាញអង្រឹងអភិវឌ្ឍន៍នៅលើកោះ Cu Lao Cham ទីក្រុង Hoi An ជាច្រើនសតវត្សមកហើយ។ ផលិតផលតម្បាញអង្រឹងប្រពៃណីរបស់ប្រជាជន Cu Lao Cham គឺជាទម្រង់នៃវប្បធម៌ប្រជាប្រិយ រួមចំណែកបង្ហាញអំពីលទ្ធភាពទាក់ទងផ្ទាល់ និងធ្វើអាជីវកម្មធនធានព្រៃឈើ សម្របទៅនឹងទម្រង់សមុទ្រនៃសហគមន៍ប្រជាជននៅទីនេះ។ មុខរបរធ្វើផ្ទះឬស្សី និងដូងនៅឃុំ Cam Thanh ទីក្រុង Hoi An ឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិនៃការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ និងភូមិសិប្បកម្ម មុខរបរប្រពៃណីនៅឃុំ Cam Thanh ជាពិសេសតំបន់ទីក្រុង-កំពង់ផែពាណិជ្ជកម្ម Hoi An និយាយរួម។ លោកស្រី Truong Thi Ngoc Cam នាយកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ - កីឡា និងវិទ្យុ - ទូរទស្សន៍ទីក្រុង Hoi An បានឲ្យដឹងថា ទីក្រុង Hoi An ខិតខំថែរក្សាឲ្យបានល្អបំផុត និងលើកតម្កើងតម្លៃនៃសិប្បកម្មប្រពៃណី។

“បច្ចុប្បន្ននេះ យើងកំណត់ថា ភារកិច្ចសំខាន់គឺបំពាក់បំប៉ន បណ្តុះបណ្តាល និងទាក់ទាញសិប្បករ និងកម្មករសិប្បកម្មប្រពៃណី និងទាក់ទាញយុវជនឱ្យចូលរួមក្នុងការអនុវត្ត និងការបង្កើតនូវប្រភេទសិល្បៈផ្សេងៗ។ ពីនោះមក អាចរក្សាបាននូវគុណតម្លៃដែលមានស្រាប់នៃប្រព័ន្ធប្រជាប្រិយ ក៏ដូចជាការស្តារឡើងវិញនូវទម្រង់សិល្បៈប្រជាប្រិយដែលបាត់បង់បន្តិចម្តងៗ ដោយសារ សិប្បករសព្វថ្ងៃកាន់តែចាស់ជរាទៅហើយ”៕