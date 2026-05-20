ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហូជីមិញ ស្ថិតក្នុងបញ្ជីកំពូលទាំង ១០០ នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកល

យោងតាមរបាយការណ៍សន្ទស្សន៍នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកលឆ្នាំ ២០២៦ ដោយ StartupBlink ជាអង្គការដ៏មានកិទ្យានុភាពក្នុងការវាយតម្លៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មទូទាំងពិភពលោក បានឲ្យដឹងថា ទីក្រុងហូជីមិញបានកើន ១២ កាំបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២៥ ដោយឈានដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៩៨ ។
អគារមជ្ឈមណ្ឌលចាប់ផ្តើមអាជីពនវានុវត្តន៍ ទីក្រុងហូជីមិញ។ រូបថត៖ Thu Hoai/VNA

នេះជា​លើក​ដំបូង​ដែល​ទីក្រុង​បានស្ថិតក្នុងបញ្ជីកំពូល​ទាំង ១០០ នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មសកល។ ​ព័ត៌មាននេះត្រូវបាន​មន្ទីរវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ ប្រកាសនា​រសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា។

នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ទីក្រុងហូជីមិញ ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនវានុវត្តន៍ និងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ២ ទាក់ទងនឹងភាពចាស់ទុំនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី។ Fintech គឺជាវិស័យខ្លាំងបំផុតរបស់ទីក្រុង ដោយជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងលេខ ៦០ នៅទូទាំងពិភពលោក។ Blockchain ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៥ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងលេខ ៧០ នៅទូទាំងពិភពលោក។ លើសពីនេះ ទីក្រុងនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៧ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក សម្រាប់ភាពរស់រវើកនៃសហគមន៍ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម (Startup Community Activity)

យោងតាម ​​StartupBlink ទីក្រុងហូជីមិញគឺជាទីក្រុងឈានមុខគេមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាក់ទងនឹងភាពចាស់ទុំនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ហើយជាមជ្ឈមណ្ឌលចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដ៏ស្វាហាប់បំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់៕

តារាងរៀប​ចំណាត់ថ្នាក់របស់ StartupBlink គឺជាសន្ទស្សន៍អន្តរជាតិដ៏មានកិត្យានុភាពមួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម​នវានុវត្តន៍ ដោយវាយតម្លៃទីក្រុងជាង ១.៥០០ និងប្រទេសចំនួន ១០០ នៅទូទាំងពិភពលោក​ដោយផ្អែកលើក្រុមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាក់ទងនឹងទំហំប្រតិបត្តិការ គុណភាពប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងបរិយាកាសអាជីវកម្ម​ដែលគាំទ្រដល់នវានុវត្តន៍៕​​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

ថ្លែងនៅក្នុងសម័យប្រជុំជាមួយគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភា ស្តីពីភារកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦ និងអាណត្តិ២០២៦-២០៣១ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក ត្រិន ថាញ់មិន បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីសកម្ម និងការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ។
