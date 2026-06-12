ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហូជីមិញលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Google ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវគមនាគមន៍ឆ្លាតវៃ
តំណាង Google បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់សាជីវកម្ម។ បច្ចុប្បន្ននេះ ផលិតផលដូចជា Gemini, Gmail, Google Photos, YouTube និងជាពិសេស Google Maps ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ថ្មីៗនេះ Google បានធ្វើការជាមួយមន្ទីរសំណង់ទីក្រុងហូជីមិញលើគមនាគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព ដោយបញ្ចូលការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទៅក្នុង Google Maps រួមជាមួយនឹងទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែង និងវិធីសាស្រ្តទូទាត់។
ចំណែកឯទីក្រុងហូជីមិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន លោក Nguyen Manh Cuong បានថ្លែងថា បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នា មាត្រដ្ឋានទីក្រុងដែលបានពង្រីកបានបង្កើតតម្រូវ ការថ្មីសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង។ ដូច្នេះ ទីក្រុងចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយ Google ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ ទីក្រុងហូជីមិញសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីចុះហត្ថលេខាបលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា និងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់មួយក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ខ្លួនបានស្នើឱ្យ Google ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដូចជា៖ អាជីវកម្មចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម កម្មវិធី AI និងនវានុវត្តន៍...៕