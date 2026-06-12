Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហូជីមិញលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយ Google ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវគមនាគមន៍ឆ្លាតវៃ

នៅក្នុងជំនួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហូជីមិញនាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា លោក Holger Luedorf នាយកប្រតិបត្តិដៃគូសកលនៃ Google Maps បានថ្លែងថា Google បានសហការជាមួយទីក្រុងធំៗជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក ដូចជាទីក្រុងញូវយ៉ក ប៉ារីស តូក្យូ និងឡុងដ៍ ហើយសង្ឃឹមថា នឹងមានគំរូសហប្រតិបត្តិការស្រដៀងគ្នាជាមួយទីក្រុងហូជីមិញ។
និមិត្តរូបនៃក្រុមហ៊ុន Google។ រូបថត៖ VNA

តំណាង Google បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសវៀតណាមគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់សាជីវកម្ម។ បច្ចុប្បន្ននេះ ផលិតផលដូចជា Gemini, Gmail, Google Photos, YouTube និងជាពិសេស Google Maps ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ថ្មីៗនេះ Google បានធ្វើការជាមួយមន្ទីរសំណង់ទីក្រុងហូជីមិញលើគមនាគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព ដោយបញ្ចូលការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈទៅក្នុង Google Maps រួមជាមួយនឹងទិន្នន័យពេលវេលាជាក់ស្តែង និងវិធីសាស្រ្តទូទាត់។

ចំណែកឯទីក្រុងហូជីមិញ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន លោក Nguyen Manh Cuong បានថ្លែងថា បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលគ្នា មាត្រដ្ឋានទីក្រុងដែលបានពង្រីកបានបង្កើតតម្រូវ ការថ្មីសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការគ្រប់គ្រងទីក្រុង។ ដូច្នេះ ទីក្រុងចង់ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយ Google ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ ទីក្រុងហូជីមិញសង្ឃឹមថា ភាគីទាំងពីរនឹងឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដើម្បីចុះហត្ថលេខាបលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា និងកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាក់លាក់មួយក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនឆ្លាតវៃ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ខ្លួនបានស្នើឱ្យ Google ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដូចជា៖ អាជីវកម្មចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម កម្មវិធី AI និងនវានុវត្តន៍...៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ច្បាប់រដ្ឋធានីឆ្នាំ២០២៦ បើកផ្លូវសម្រាប់គំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ហាណូយ

ច្បាប់រដ្ឋធានីឆ្នាំ២០២៦ បើកផ្លូវសម្រាប់គំរូអភិវឌ្ឍន៍ថ្មីរបស់ហាណូយ

យន្តការនិងគោលនយោបាយអនុវត្តន៍ច្បាប់រដ្ឋធានី ឆ្នាំ ២០២៦ បើកចេញលំហរអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គំរូអភិបាលកិច្ចទីក្រុងទំនើប និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរយៈពេលវែងរបស់រដ្ឋធានី។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top