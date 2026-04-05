Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ថ្នាក់ដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងសន្យាថានឹងជម្រុញទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមជ្ឈិមកូរ៉េខាងជើង (KCNA) បានផ្សាយព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី ៣ ខែមេសាថា ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងសារអបអរសាទរពីលោក Luong Cuong ប្រធានរដ្ឋ វៀតណាម ក្នុងឱកាសដែលលោក គីម ជុងអ៊ុន ត្រូវបានជ្រើសតាំងឱ្យបន្តកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋ មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថា នឹងជម្រុញទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ។

លោក Kim Jong Un អគ្គលេខាបក្សពលករកូរ៉េខាងជើង និងជាប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតកូរ៉េខាងជើង ស្វាគមន៍លោកTo Lam អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកម្មុយនិស្តវៀតណាម ។ រូបថត៖ VNA

លោក គីម ជុងអ៊ុន បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ខ្ញុំជឿជាក់ថា ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តអភិវឌ្ឍ ដោយបម្រើបុព្វហេតុរួមនៃសង្គមនិយម និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ”។ យោងតាម Yonhap លោក គីម ជុងអ៊ុន បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ២០១៩ និងចូលរួមពិធីខួបលើកទី ៨០ នៃជ័យជម្នះលើហ្វាស៊ីសនិយមនៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុន ជាមួយលោក Luong Cuong ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម៕

តាម kh.qdnd.vn

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១១ របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី ដោយអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”។
