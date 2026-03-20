ព័ត៌មាន

ដំណើរការចរចាអំពីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន

នាថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា វិមានក្រឹមឡាំងបានប្រកាសថា ការចរចាត្រីភាគីស្តីពីការដោះស្រាយជម្លោះអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នដោយសារតែកត្តាបរានុម័ត នៅក្នុងបរិបទអន្តរជាតិ ហើយប្រការនេះមិនមានន័យថា ការផ្អាកនឹងមានរយៈពេលយូរនោះទេ។

ដរាបណាភាគីនានាយល់ព្រមលើកាលវិភាគ ជាពិសេសភាគីសហរដ្ឋអាមេរិក ការចរចានឹងបន្តឡើងវិញ។ រុស្ស៊ីសង្ឃឹមថា ដំណើរការសន្ទនានឹងបន្តឡើងវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយខ្លួននឹងរក្សាបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

មុននោះ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា នៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថា ការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះជម្លោះនៅតែមានយថាទស្សន៍។ មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសរបស់លោកនៅតែដើរតាមមាគ៌ាការទូត ហើយបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឱ្យបន្តស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមបានកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

វៀតណាមបានកែលម្អគោលនយោបាយ បង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍន៍ការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

នេះជាការបញ្ជាក់របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ត្រឹន ហុង ហា នៅក្នុងសម័យប្រជុំការងារនាថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ជាមួយក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមការងារ នៅ វៀតណាម ដើម្បីវាយតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវការអនុវត្តវិធានការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នៅវៀតណាម។
