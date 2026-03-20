ព័ត៌មាន
ដំណើរការចរចាអំពីអ៊ុយក្រែនត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន
ដរាបណាភាគីនានាយល់ព្រមលើកាលវិភាគ ជាពិសេសភាគីសហរដ្ឋអាមេរិក ការចរចានឹងបន្តឡើងវិញ។ រុស្ស៊ីសង្ឃឹមថា ដំណើរការសន្ទនានឹងបន្តឡើងវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ហើយខ្លួននឹងរក្សាបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
មុននោះ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមីនា នៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម X ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានថ្លែងថា ការសម្រេចបាននូវដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះជម្លោះនៅតែមានយថាទស្សន៍។ មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសរបស់លោកនៅតែដើរតាមមាគ៌ាការទូត ហើយបានអំពាវនាវដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ឱ្យបន្តស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះ៕