ព័ត៌មាន
ដៃគូអន្តរជាតិវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះយថាទស្សន៍អាកាសចរណ៍របស់វៀតណាម
យោងតាមលោក Barry Flannery នាយកពាណិជ្ជកម្ម SMBC
Aviation Capital វៀតណាមកំពុងមានសន្ទុះដើម្បីក្លាយជាទីផ្សារអាកាសចរណ៍ដែលមានកំណើនលឿនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក
ក្នុងរយៈពេល២ទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ យោងតាមលោក Barry Flannery មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកំណើននេះ
គឺចំនួនប្រជាជនវ័យក្មេង និងមានជីវភាពធូរធារកាន់តែខ្លាំងឡើង
រួមជាមួយនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
មិនត្រឹមតែនៅជុំវិញអាកាសយានដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនៅក្នុងវិស័យសណ្ឋាគារ
និងសេវាកម្មទេសចរណ៍ទៀតផង។
លើសពីនេះ លោក Paul Geaney ប្រធាន
និងជានាយកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៃ Avolon បានថ្លែងថា
បច្ចុប្បន្ននេះ តំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក គឺជាតំបន់អាកាសចរណ៍ធំជាងគេ និងរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក;
ក្នុងចំណោមទីផ្សារអាកាសចរណ៍ កំពូលទាំង ១០ នៅក្នុងតំបន់
វៀតណាមជាប្រទេសដែលមានកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ
ដោយកើនឡើង ១២១%។
លោក Mathew Adamo សហស្ថាបនិក AIP Capital បានវាយតម្លៃថា ការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរណ៍របស់វៀតណាម "មានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង" ដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងចំនួនប្រជាជនជាង ១០០ លាននាក់។ លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា វិនិយោគិនបរទេស "អាចស្វែងរកឱកាសដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញជាច្រើន" នៅក្នុងវិស័យនេះ៕