ជំហានទៅមុខយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ទីផ្សារមូលបត្រវៀតណាម
មុននោះ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៥ FTSE Russell បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមបានបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដើម្បីចូលទៅក្នុងក្រុម «ទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំទើបលេចចេញ» (Secondary Emerging Market)។
ផលប៉ះពាល់ដ៏សំខាន់បំផុតពីលទ្ធផលនៃការពិនិត្យលើកនេះ គឺការផ្លាស់ប្តូរ ឋានៈរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែងចែកមូលធនសកល។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ លោកស្រី Christine Le ប្រធានសមាគមហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគវៀតណាមនៅចក្រភពអង់គ្លេស បានវិភាគថា កាលពីពីមុន វៀតណាមត្រូវបានចាត់ទុកជាទីផ្សារព្រំដែន (Frontier Market) ដែលមានសក្តានុពលកំណើនខ្ពស់ ប៉ុន្តែមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការបែងចែកចាំបាច់របស់មូលនិធិវិនិយោគភាគច្រើននោះទេ។ ជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពដែលបានកត់សម្គាល់ដោយ FTSE Russell បន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យនៅខែមីនា ឆ្នាំ២០២៦ វៀតណាមកំពុងឆ្ពោះទៅរកស្ថានភាពដែលអាចរួមបញ្ចូលទៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបែងចែកដើមទុនយុទ្ធសាស្ត្រ របស់វិនិយោគិនសកល ជាបណ្ដើរៗ។ ប្រការនេះ មិនត្រឹមបង្កើនលំហូរទុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយកែលម្អគុណភាពលំហូរទុនឱ្យកាន់តែមានស្ថិរភាព និងយូរអង្វែង ជំនួសឱ្យការវិនិយោគក្នុងរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះ៕