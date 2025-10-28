Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-អង់គ្លេស ឡើងដល់កម្ពស់ថ្មី

នៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម និងលោកជំទាវភរិយា រួមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាមទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងអៀរឡង់ខាងជើង ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា តាមការអញ្ជើញរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Keir Starmer ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអង់គ្លេសលោក Do Minh Hung បានចែករំលែកជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមអំពីអត្ថន័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ ចំពោះទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងល្អប្រសលររវាងប្រទេសទាំងពីរ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅអង់គ្លេសលោក Do Minh Hung។ រូបថត៖ TTXVN

លោក Do Minh Hung បានឲ្យដឹងថា ភាគីទាំងពីរត្រូវបានរំពឹងថា នឹងចុះហត្ថលេខានិងអនុម័តលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងវិស័យនយោបាយ - ការទូត សេដ្ឋកិច្ច - ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ - បច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរវាងសាកលវិទ្យាល័យ និងសហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាផងដែរ ដោយបើកចេញឱកាសដ៏ធំធេងក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ការស្រាវជ្រាវ ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ និងសុខាភិបាល ដែលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់អង់គ្លេស និងស្របតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម។

យោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូត ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេស ដែលជាឱកាសសម្រាប់ភាគីទាំងពីរធ្វើការពិភាក្សា និងឯកភាពលើទិសដៅដើម្បីជំរុញ និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងឡើងដល់កម្ពស់ថ្មីមួយក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខ ពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រពៃណីដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ ការអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥ លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ដើម្បីចូលរួមសប្តាហ៍កិច្ចប្រជុំកំពូលសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក (APEC) ២០២៥ នៅទីក្រុងគ្យុងជូ (Gyeongju) និងបំពេញទស្សនកិច្ចការងារទ្វេភាគីនៅកូរ៉េខាងត្បូង តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតី លី ជេម្យុង (Lee Jae Myung) ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៩ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា។
