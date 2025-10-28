ព័ត៌មាន
ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវៀតណាម-អង់គ្លេស ឡើងដល់កម្ពស់ថ្មី
លោក Do
Minh Hung បានឲ្យដឹងថា ភាគីទាំងពីរត្រូវបានរំពឹងថា
នឹងចុះហត្ថលេខានិងអនុម័តលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងវិស័យនយោបាយ -
ការទូត សេដ្ឋកិច្ច - ពាណិជ្ជកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ - បច្ចេកវិទ្យា ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង
និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនរវាងសាកលវិទ្យាល័យ
និងសហគ្រាសនៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងត្រូវបានចុះហត្ថលេខាផងដែរ
ដោយបើកចេញឱកាសដ៏ធំធេងក្នុងការបណ្តុះបណ្តាល ការស្រាវជ្រាវ ហិរញ្ញវត្ថុ - ធនាគារ
និងសុខាភិបាល ដែលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់អង់គ្លេស និងស្របតាមទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម។
យោងតាមឯកអគ្គរដ្ឋទូត
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមានអត្ថន័យសំខាន់ពិសេស
ដែលជាឱកាសសម្រាប់ភាគីទាំងពីរធ្វើការពិភាក្សា និងឯកភាពលើទិសដៅដើម្បីជំរុញ
និងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងឡើងដល់កម្ពស់ថ្មីមួយក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខ
ពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ
និងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រពៃណីដូចជា ពាណិជ្ជកម្ម-វិនិយោគ
ការអប់រំ-បណ្តុះបណ្តាល វិទ្យាសាស្ត្រ-បច្ចេកវិទ្យា៕