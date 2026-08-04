Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបន្តកើនឡើង ដោយសម្រេចបាន ៥៦% នៃគោលដៅឆ្នាំ ២០២៦

យោងតាមតួរលេខដែលចេញផ្សាយកាលពី ថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា ដោយនាយករដ្ឋានស្ថិតិ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) ប្រទេសវៀតណាមបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ១,៦៧ លាននាក់ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦ កើនឡើង ៦,៦% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។

រូបថត៖ TTXVN

ក្នុងរយៈពេល ៧ ខែដើមឆ្នាំ២០២៦ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ សម្រេចបានជិត ១៤ លាននាក់ កើនឡើង ១៣,៨% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ ២០២៥។ វិស័យទេសចរណ៍សម្រេចបានប្រហែល ៥៦% នៃគោលដៅឆ្នាំ ២០២៦​​ ដោយទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់។ នាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាមបានចាត់ទុកថា ការរក្សាបាននូវកំណើនពីរខ្ទង់ បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសវៀតណាម ហើយបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយសម្រួលដល់ការផ្ដល់ទិដ្ឋាការ ការពង្រីកការតភ្ជាប់ផ្នែកអាកាសចរណ៍ ការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកំពស់គុណភាពផលិតផល និងសេវាកម្មទេសចរណ៍។

ទាក់ទងនឹងទំហំទីផ្សារ ប្រទេសចិននៅតែជាទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរដ៏ធំជាងគេរបស់វៀតណាម ដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកវៀតណាមប្រមាណ ៣,១ លាននាក់ ស្មើនឹង ២២,២% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិសរុប។ កូរ៉េខាងត្បូងឈរនៅលំដាប់ទីពីរ ដោយមានភ្ញៀវទេសចរចំនួន ២,៤ លាននាក់ ខណៈដែលរុស្ស៊ីរក្សាលំដាប់ទី៣។ អឺរ៉ុបបន្តជាចំណុចភ្លឺ ជាមួយនឹងកំណើនជាមធ្យម ៥៣,៤% នៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នៅអាស៊ី ប្រទេសហ្វីលីពីនបន្តនាំមុខគេទាក់ទងនឹងកំណើនភ្ញៀវទេសចរមកកាន់វៀតណាម ជាមួយនឹងការកើនឡើង ៦៣,៦%៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH/

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ

សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទីពីរ

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែសីហា នៅទីក្រុងហាណូយ សមាគមជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាមបានរៀបចំពិធីទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ទីពីរដែលផ្តល់ដោយប្រធានរដ្ឋ ក្នុងឱកាសខួបលើកទី ៦៥ នៃគ្រោះមហន្តរាយសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំវៀតណាម (១០ សីហា ១៩៦១ - ១០ សីហា ២០២៦) និងឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាជនរងគ្រោះនៃសារធាតុគីមីពុលពណ៌លឿងទុំ (ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា)។ តាងនាមលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី ២ ដល់សមាគម ជនរងគ្រោះដោយសារធាតុគីមីពណ៌លឿងទុំ/ឌីអុកស៊ីនវៀតណាម លោក ង្វៀន ភីឡុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិក
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top